Κόσμος

“Καλπάζει” ο κορονοϊός στην Βρετανία

Οι ειδικοί επιστήμονες εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι πέθαίνουν κάθε 24 ώρες.

Είναι πολύ νωρίς για να λήξει το lockdown, επεσήμανε στη σημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα, ο υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ραμπ και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα ανακοίνωση επί του θέματος μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Ο Ντομινίκ Ραμπ, που εκτελεί χρέη πρωθυπουργού, λόγω της ανάρρωσης του Μπόρις Τζόνσον στην εντατική, δήλωσε ότι στο στάδιο αυτό η κυβέρνηση συνεχίζει να συγκεντρώνει πληροφορίες για να διαπιστώσει τα αποτελέσματα των μέτρων του lockdown και της κοινωνικής αποστασιοποίησης, αλλά όπως είπε «είναι πολύ νωρίς για να πούμε οριστικά εάν λειτουργούν» και ότι «τα μέτρα θα πρέπει να μείνουν ως έχουν μέχρι τα στοιχεία να δείξουν ότι έχουν περάσει πέρα από την κορύφωση».

Κάλεσε επίσης τους πολίτες να συνεχίσουν να μένουν στο σπίτι και αυτές τις μέρες της αργίας του Πάσχα που έρχεται. «Θα πάρουμε τη σωστή απόφαση την κατάλληλη στιγμή και θα οδηγηθούμε από την επιστήμη όταν έρθει η ώρα να άρουμε το lockdown» είπε.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας, το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό άλλοι 881 άνθρωποι σε όλη τη χώρα, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό σε 7.978.

Ο επικεφαλής επιστημονικών συμβούλων, Πάτρικ Βάλανς, επεσήμανε ότι το μέτρο της κοινωνικής απόστασης αποδίδει επειδή συμβάλλει στην αποτροπή εξάπλωσης του ιού, σταματώντας την εμφάνιση νέων περιστατικών. Έκανε λόγο για πιθανή εξομάλυνση της καμπύλης, διαφορετικά θα υπήρχαν πολύ περισσότερα περιστατικά εισαγωγών στα νοσοκομεία. «Είναι νωρίς για να είμαστε βέβαιοι αλλά αρχίσαμε να βλέπουμε σημάδια σταθεροποίησης» είπε.