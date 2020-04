Υγεία - Περιβάλλον

Ο Γιώργος Σουρβίνος στον ΑΝΤ1 για τις μάσκες και τα γάντια μιας χρήσης (βίντεο)

Τι συνιστά ο Καθηγητής Ιολογίας και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΥ για την χρήση τους. Πότε μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για την υγεία.