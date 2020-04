Αθλητικά

Η απάντηση του Μέσι για τα “σενάρια” μεταγραφής στην Ίντερ

Με ανάρτηση του στο instagram, ο Αργεντίνος σταρ πήρε θέση για τα δημοσιεύματα που τον έφεραν να «φλερτάρει» με την Ίντερ.

Δεν ήταν η πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες που ο Λιονέλ Μέσι, επέλεξε τους λογαριασμούς του στα social media, για να «αποκρούσει» συμπεριφορές ή πληροφορίες που θεωρεί ότι είναι απόλυτα αναληθείς.

Το έκανε μετά τη συνέντευξη του Αμπιντάλ, το έπραξε και στο θέμα των περικοπών των μισθών στους παίκτες της Μπαρτσελόνα όπου δημιουργήθηκαν εσφαλμένες εντυπώσεις, το έκανε και την Πέμπτη (09/04/2020).

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της «Μπάρτσα» δεν… κρατήθηκε και ξέσπασε σε μήνυμα που ανέβασε στο Instagram, κατά του μέσου TNT Sports της Αργεντινής που ανέφερε την Τετάρτη (08/04/2020) πως θα αγωνίζεται στην Ίντερ την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

«Αυτό που έγραψε η συγκεκριμένη εφημερίδα και πριν από λίγες εβδομάδες για τη Νιούελς ήταν επίσης ψέμα. Δόξα τω Θεώ, που δεν τους πιστεύει κανείς πλέον» τόνισε στο μήνυμά του ο 32χρονος άσος, ανεβάζοντας παράλληλα το δημοσίευμα του TNT Sports, το οποίο τον έφερνε προ των πυλών των «νερατζούρι».

Στο ίδιο post ο Μέσι διέψευσε επίσης κι ένα άλλο δημοσίευμα του ίδιου μέσου της πατρίδας του, που ανέφερε πως κατέβαλε ο ίδιος το ποσό της εγγύησης, για να αποφυλακιστεί ο επιστήθιος φίλος του και ποδοσφαιρικός μέντοράς του Ροναλντίνιο, από τη φυλακή της Ασουνσιόν στην Παραγουάη.