Κορονοϊός: πάνω από 1.780 νεκροί σε 24 ώρες στις ΗΠΑ

Ο ημερήσιος απολογισμός συνεχίζει να είναι μειωμένος σε σύγκριση με εκείνον της προηγουμένης ημέρας. Πάνω από 16.400 τα θύματα.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 1.783 θάνατοι ασθενών που είχαν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε ως χθες Πέμπτη στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας) το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο ημερήσιος απολογισμός αυτός, μειωμένος σε σύγκριση με εκείνον της προηγουμένης (1.973), αυξάνει το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού που έχουν καταγραφεί στην αμερικανική επικράτεια σε 16.478.

Στις ΗΠΑ καταγράφεται ο δεύτερος βαρύτερος απολογισμός νεκρών στον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας, που είναι χαμηλότερος μόνο από αυτόν στην Ιταλία (18.279 θάνατοι ως χθες στις 22:00).

Για δύο συνεχόμενες ημέρες, την Τρίτη και την Τετάρτη, στη χώρα καταγράφονταν σχεδόν 2.000 νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο. Επρόκειτο για τους βαρύτερους απολογισμούς που έχουν ανακοινωθεί παγκοσμίως από το ξέσπασμα της πανδημίας.

Οι ΗΠΑ εξάλλου μετρούν σχεδόν το ένα τέταρτο των επίσημα καταγεγραμμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στον πλανήτη, πάνω από 460.000 συνολικά, σύμφωνα με τους αριθμούς του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, που ανανεώνονται συνεχώς.

Από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας, στην ισχυρότερη δύναμη του κόσμου καταγράφονται πάνω από 1.000 νέοι θάνατοι την ημέρα, παρά τα μέτρα περιορισμού των πολιτών που εφαρμόζονται προοδευτικά στη μια πολιτεία πίσω από την άλλη.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης αποτελεί μακράν τη μεγαλύτερη εστία της πανδημίας: θρηνεί πάνω από 7.000 νεκρούς. Κατέγραψε νέα αύξηση-ρεκόρ των θυμάτων μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες (+799), μολαταύτα ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο διαβεβαίωσε ότι ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ μέχρι χθες τόσο χαμηλός αφότου κλιμακώθηκε η πανδημία.