Κοινωνία

Κορονοϊός: ενδελεχείς έλεγχοι στα λιμάνια εν όψει Πάσχα

Σε ποιους επιτρέπεται η μετακίνηση με τα πλοία της ακτοπλοΐας. Συνολικά 38.363 έλεγχοι σε χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος.

Ενδελεχείς ελέγχους, εν όψει των εορτών του Πάσχα, πραγματοποιούν από το πρωί σε όλα τα λιμάνια της χώρας, στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού.

Η μετακίνηση με τα πλοία της ακτοπλοΐας επιτρέπεται για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών, αλλά και των μεταφορικών μέσων που απαιτούνται για την τροφοδοσία, ενώ επιτρέπεται και η επιστροφή όσων θέλουν να αναχωρήσουν από αυτά.

Για την περίπτωση των μόνιμων κατοίκων των νησιών, ο κάθε επιβάτης θα πρέπει να έχει μαζί του το ισχύον εκκαθαριστικό της φορολογικής του δήλωσης που θα αναφέρει τη μόνιμη κατοικία του, αλλά και το ΜΑΝ, τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη ή τη βεβαίωση μόνιμης διαμονής του από τον οικείο δήμαρχο.

Για σήμερα, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 10 απόπλοι πλοίων, 1 από τη Ραφήνα και 3 από το Λαύριο. Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, από τις 22/03 έως 29/03 στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 38.363 έλεγχοι και έχουν καταγραφεί 150 παραβάσεις.

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας, ο περιορισμός των μετακινήσεων με τα πλοία της ακτοπλοΐας δεν περιλαμβάνει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που συμμετέχουν σε δράσεις και επιχειρήσεις σε νησιά, αλλά και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους.

Επίσης, τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα και το εκπαιδευτικό προσωπικό κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που εργάζονται σε νησί. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το προσωπικό του ΕΟΔΥ, αλλά και τους μετακινούμενους για λόγους έκτακτης ανάγκης εφόσον τούτο αποδεικνύεται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά.