Life

“Το Πρωινό”: ο μικρός Στέλιος Κερασίδης παίζει “Το Βαλς της Απομόνωσης” (βίντεο)

Ο 7χρονος καλλιτέχνης, και ο πατέρας του, μίλησαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τη σύνθεση του μικρού Στέλιου, την οποία εμπνεύστηκε από την κατάσταση με τον κορονοϊό.