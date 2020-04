Τεχνολογία - Επιστήμη

iThink: ενεργοποιήθηκε η νέα λειτουργικότητα διαβούλευσης στο iSYRIZA

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η λειτουργικότητα του iThink, εξελίσσει ακόμα περισσότερο την πλατφόρμα του iSYRIZA, καθώς ισχυροποιεί τα ψηφιακά εργαλεία διαβούλευσης.

Tο iSYRIZA εγκαινιάζει το νέο διαδραστικό εργαλείο διαβούλευσης, iThink, που καλεί τους πολίτες να διαμορφώσουν τις πολιτικές του αύριο. Η νέα, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, λειτουργικότητα, έχει ως στόχο της να επανακαθορίσει τη σχέση του πολίτη με την πολιτική, δίνοντάς του την ευκαιρία να συμμετέχει ενεργά και ισότιμα στη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών της επόμενης ημέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η λειτουργικότητα του iThink, όπως αναφέρεται, εξελίσσει ακόμα περισσότερο την πλατφόρμα του iSYRIZA, καθώς ισχυροποιεί τα ψηφιακά εργαλεία διαβούλευσης, πρωτίστως σε μια εποχή, όπου οι πολίτες εξαναγκάζονται σε φυσική απόσταση για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού. Τα μέλη της κοινότητας, μέσα από το διαδίκτυο, μπορούν να επικοινωνούν τις απόψεις τους πάνω σε επίκαιρα ερωτήματα των Τμημάτων της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, να αλληλεπιδρούν και να συμμετέχουν σε διαλόγους με άλλα μέλη και να συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές και προγραμματικές προτάσεις του αύριο. Με στόχο του τη δημοκρατική εμβάθυνση, το iThink, εγκαινιάζει τον διάλογο με τρία τμήματα, οικονομικής & εργατικής πολιτικής καθώς και με το τμήμα υγείας, ενώ προσκαλεί τα μέλη του iSYRIZA, να λάβουν μέρος σε μια διαδικασία συμμετοχικού διαλόγου.

Η πλατφόρμα του iSYRIZA, συνεχίζει να αναπτύσσει τις λειτουργίες της, εμβαθύνοντας στο διάλογο, στον πλουραλισμό και στο δημοκρατικό έλεγχο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Το iThink, το νέο δημοκρατικό εργαστήρι συμμετοχής και διαβούλευσης, μετουσιώνει σε πράξη το όραμά της ισότιμης συμμετοχής των πολιτών, της διαμόρφωσης των προοδευτικών πολιτικών επιλογών του αύριο και εν τέλει της επανανοηματοδότηση της σχέσης του πολίτη με την πολιτική. Υπενθυμίζεται ότι για να λάβει κάποιος μέρος στις διαδικασίες του iSYRIZA, θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει πρωτύτερα εγγραφή στην πλατφόρμα.