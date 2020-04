Κόσμος

Κορονοϊός: μειώνεται ο ρυθμός μετάδοσης των κρουσμάτων στην Ιταλία

«Παράθυρο» αισιοδοξίας στη μαρτυρική Ιταλία, από τα τελευταία στοιχεία για την πορεία της πανδημίας.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 147.577. Οι νεκροί έφτασαν τους 18.849. Παράλληλα, 30.455 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 143.626 και είχαν χάσει την ζωή τους 18.279 άνθρωποι ενώ 28.470 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 570 ασθενείς και καταγράφηκαν 3.951 νέα κρούσματα. 1.985 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

3.497 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 28.242 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 66.534 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 56.048 και οι νεκροί 10.238. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 19.128 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.397. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 13.421, με 793 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού παρουσιάζει μείωση σε σχέση με χθες (233 κρούσματα) ενώ σημειώθηκαν και 40 λιγότεροι θάνατοι σε σύγκριση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο. Οι εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας (για έβδομη συνεχή ημέρα) ,όπως και στα νοσοκομεία, συνεχίζουν να περιορίζονται. Οι δε θεραπευμένοι είναι, και πάλι, σχεδόν δυο χιλιάδες.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε αναμένεται να ανακοινώσει, σε λίγη ώρα, την παράταση των περιοριστικών μέτρων μέχρι τις 3 Μαΐου.