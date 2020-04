Κοινωνία

Καταγγελία: Τούρκοι λιμενικοί χτυπούν πρόσφυγες που επιβαίνουν σε βάρκα (βίντεο)

Στο βίντεο απεικονίζεται το τουρκικό σκάφος να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς κοντά στη βάρκα προκαλώντας κυματισμούς που θα μπορούσαν να την ανατρέψουν.

Το kalymnos-news.gr δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται το πλήρωμα σκάφους της Τουρκικής ακτοφυλακής να χτυπά πρόσφυγες που επιβαίνουν σε βάρκα.

ΟΙ Τούρκοι αντί να βοηθήσουν τους επιβαίνοντες στη βάρκα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά τους χτυπούν με κοντάρια, σχοινιά και γκλοπ. Οι φωνές και τα ουρλιαχτά των θυμάτων που ακούγονται, καταδεικνύουν τη βιαιότητα που βιώνουν μεσοπέλαγα.

Και δεν φτάνει αυτό, αλλά το τουρκικό σκάφος με επικίνδυνους ελιγμούς πλησίον της βάρκας προκαλεί κυματισμούς με προφανή σκοπό να τη βουλιάξει, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα.