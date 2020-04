Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για το Σάββατο του Λαζάρου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι σηματοδοτεί το πέρασμα του Ερμή στον Κριό. Για ποιους φέρνει εντάσεις.

Σήμερα Σάββατο 11 Απριλίου και ο Ερμής περνάει στο ζώδιο του Κριού, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 27 του μήνα. Έτσι το κομμάτι της επικοινωνίας μας παίρνει στοιχεία από τη συγκεκριμένη ζωδιακή περιοχή με αποτέλεσμα να γίνεται κάπως πιο παρορμητικό και πιο απερίσκεπτο. Θα λέμε λοιπόν πράγματα τα οποία δε θα έχει προλάβει να τα επεξεργαστεί ο εγκέφαλος μας και θα προκύπτουν εντάσεις και συγκρούσεις για πραγματικά ασήμαντες αφορμές. Το καλό όμως που έχει ο Κριός είναι ότι δεν αναλώνεται στο να κρατάει έχθρες και κακίες, αφού βιάζεται να πάει παρακάτω.

Έτσι, όπως θα δημιουργούνται έτσι και θα λύνονται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι δε θα πληγώνονται…Πάντως, αν έχετε σκοπό να κάνετε πιο σοβαρές συζητήσεις, θα σας πρότεινα να πηγαίνετε προετοιμασμένοι για το τι θέλετε να πείτε και πως θα το πείτε. Ειδικά σήμερα, να επισημάνω ότι ο Ήλιος βρίσκεται στην 22° του Κριού, απ’ όπου δημιουργεί δύσκολη όψη με το σημείο όπου συναντήθηκαν τον Ιανουάριο ο Κρόνος με τον Πλούτωνα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει κάποιες σχέσεις στα άκρα.

ΚΡΙΟΣ: Ο Ερμής που θα βρίσκεται στο δικό σου ζώδιο σου δίνει την ώθηση να ξεκαθαρίσεις κάποια ζητήματα με τα οποία απέφευγες να ασχοληθείς το προηγούμενο διάστημα. Όσον αφορά στα ερωτικά σου ενδέχεται να πετάξεις κάτι... “βόμβες” που θα δημιουργήσουν εντάσεις...η συνέχεια για τον Κριό σήμερα εδώ

ΤΑΥΡΟΣ: Ο Ερμής περνάει στον Κριό και αναμένεται να φέρει εξελίξεις στα εργασιακά, αλλά και σε θέματα υγείας που μπορεί να τα αντιμετωπίζεις ήδη. Από την άλλη σε ευνοεί στο ενδεχόμενο που θέλεις να κάνεις κάποιες μυστικές συζητήσεις που μπορεί να αφορούν σε μια δουλειά...η ημερήσια πρόβλεψη για τον Ταύρο εδώ

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Ερμής που περνάει στον Κριό θα σε ενθαρρύνει να μιλήσεις ανοιχτά για τα σχέδια σου σε ανθρώπους που μπορεί να αποδειχτούν μάλιστα και αρωγοί στις προσπάθειες σου. Αν δε, είσαι και ελεύθερος, αυτή η διέλευση ευνοεί τις νέες γνωριμίες…η συνέχεια για τον Δίδυμο εδώ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τον Ερμή να διελαύνει το ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου θα έχεις την ευκαιρία να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που έχουν το κύρος, τη δύναμη ή τον τρόπο να σε βοηθήσουν να πετύχεις κάτι σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση θα προκύψουν εξελίξεις…η ημερήσια πρόβλεψη για τον Καρκίνο εδώ

ΛΕΩΝ: Στο ζώδιο του Κριού περνάει ο Ερμής και θα σου δώσει την ευκαιρία να εξετάσεις ζητήματα σπουδών ή γενικότερα να βρεις τρόπους να διευρύνεις τις γνώσεις σου. Παράλληλα, εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και σε κάποια νομικά ή γραφειοκρατικά ζητήματα...η συνέχεια για τον Λέοντα εδώ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον Ερμή να περνάει στον Κριό ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για σεξ και μπορείτε από κοινού με το ταίρι σου να μιλήσετε ξεκάθαρα για πράγματα που μπορεί ως τώρα να ήταν ταμπού. Από την άλλη, τις επόμενες μέρες θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς και με τα οικονομικά σου...η ημερήσια πρόβλεψη για τον Παρθένο εδώ

ΖΥΓΟΣ: Ο Ερμής περνάει στο απέναντι ζώδιο του Κριού και αυτό είναι κάτι που πραγματικά το χρειαζόσουνα, αφού θα έχεις λοιπόν την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με περισσότερο κόσμο και να κάνεις γνωριμίες που θα ανανεώσουν την προσωπική σου ζωή...η συνέχεια για τον Ζυγό εδώ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο Ερμής περνάει στο κομμάτι εκείνο του ωροσκοπίου σου που αφορά την καθημερινότητα σου, τις συνήθειες σου, αλλά και τις συνθήκες της δουλειάς σου. Παράλληλα, είναι μια περίοδος που μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τη ζωή σου και να αναθεωρήσεις για κάποια πράγματα...η ημερήσια πρόβλεψη για τον Σκορπιό εδώ

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Ερμή να περνάει στον Κριό το ενδιαφέρον σου στρέφεται στην ερωτική σου ζωή, αλλά και σε θέματα που μπορεί να στα παιδιά γενικότερα. Γενικά, την επόμενη περίοδο θα σου πρότεινα να λες ξεκάθαρα αυτά που σκέφτεσαι, χωρίς σάλτσες…η συνέχεια για τον Τοξότη εδώ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο Ερμής περνάει στο ζώδιο του Κριού και το μυαλό στρέφεται σε θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια και το σπίτι. Από την άλλη καλείσαι να διαχειριστείς και μια σειρά από θέματα με τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας σου, στα οποία όμως πρέπει να φανείς διαλλακτικός..ημερήσια πρόβλεψη για τον Αιγόκερω εδώ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο πλανήτης της επικοινωνίας, ο Ερμής, περνάει στον Κριό για να ασχοληθεί με τα αμιγώς επικοινωνιακά ζητήματα. Ευνοϊκά είναι τα πράγματα στο ενδεχόμενο που θέλεις να τρέξεις κάποια θέματα που σχετίζονται με εμπορικές συμφωνίες..η συνέχεια για τον Υδροχόο εδώ

ΙΧΘΥΕΣ: Ο Ερμής περνάει στον Κριό απ’ όπου θα δώσει μια κινητικότητα στα οικονομικά σου. Στο πολύ καλό σενάριο έχεις να λαμβάνεις χρήματα που σου οφείλονται ή γενικότερα τα περιμένεις καιρό. Προσοχή από την άλλη θα πρέπει να δείξεις στο ενδεχόμενο κάποιων παρορμητικών αγορών..ημερήσια πρόβλεψη για τον Ιχθύ εδώ