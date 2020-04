Πολιτική

Γεραπετρίτης: προβληματική η απόφαση του Eurogroup για τα μέτρα στήριξης

Τι λέει ο Υπ. Επικρατείας στον ΑΝΤ1 για την υγειονομική κρίση, τις ευάλωτες ομάδες και τους δημοσιονομικούς στόχους.

Δεν θα αφήσουμε την υγειονομική κρίση να μας βάλει σε δημοσιονομικές περιπέτειες, επεσήμανε ο Υπ. Επικρατείας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», τονίζοντας ότι υπάρχει μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες και όσους πλήττονται από την κρίση λόγω του κορονοϊού.

Όπως είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, «με ευθύνη και συνέπεια θα υλοποιήσουμε τα 4 πακέτα μέτρων στήριξης, που μπορεί να φθάσουν τα 14 δις, που τηρούν την ισότητα της αλληλεγγύης και της ισότητας».

«Ο στόχος για το πλεόνασμα του 3,5% του ΑΕΠ έχει χαθεί οριστικά» είπε ο Υπ. Επικρατείας, αναφορικά με τα δημοσιονομικά, ενώ σχολιάζοντας τις αποφάσεις του Eurogroup σημείωσε ότι «αυτό το πακέτο έχει προβλήματα, διότι δεν διασφαλίζει ότι είναι επαρκές και ότι θα υπάρχει ρευστότητα και «φρέσκο χρήματα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ακόμη, ανέφερε ότι είναι υπό εξέταση το σχέδιο αποσυμφόρησης των φυλακών, τονίζοντας πάντως ότι δεν είναι στόχος να βγουν από τις φυλακές άνθρωποι που έχουν υπόλοιπο ποινής να εκτίσουν για σημαντικά αδικήματα.