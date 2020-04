Οικονομία

800 ευρώ: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις

Τι δηλώνει ο Αδωνις Γεωργιάδης για το βοήθημα. τι δείχνουν τα στοιχεία για τις επιταγές που δεν πληρώθηκαν απο τους εκδότες τους.

Έως την Τρίτη θα έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για την χορήγηση των 800 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις έως 5 εργαζόμενους, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης στον Σκάι. Τόνισε ότι τα στοιχεία για τις μεταχρονολογημένες επιταγές είναι πάρα πολύ καλά, καθώς κανονικά στην ώρα τους πληρώθηκαν το 87% των επιταγών χωρίς να γίνει χρήση του δικαιώματος προστασίας από τους εκδότες τους. Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, το γεγονός αυτό είναι δείγμα υγείας της ελληνικής οικονομίας.

Στο μεταξύ, σε άλλη συνέντευξή του σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση εν μέσω κορονοϊού να γίνει οποιοσδήποτε πλειστηριασμός α' κατοικίας» αν και όπως συμπλήρωσε, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των θεσμών.

Όπως σημείωσε: «...Οι δανειστές μας έχουν κάποια επιχειρήματα, το κυριότερο είναι το γνωστό περί της κουλτούρας πληρωμών και εκκαθάριση κόκκινων δανείων των τραπεζών, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και μπορείτε να είστε σίγουροι πως η κυβέρνηση έχει τα κατάλληλα επιχειρήματα για να φτάσει στο βέλτιστο αποτέλεσμα».

Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία μονομερή ενέργεια, αλλά η οποιαδήποτε απόφαση θα υπάρξει μέσα από διάλογο με τους θεσμούς. Όπως είπε η κυβέρνηση έχει ζητήσει να υπάρξει παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στους κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν στην απόφαση μίας γενικευμένης μείωσης ενοικίων στις επιχειρήσεις, λόγω της κρίσης του κορονοϊού και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για την ανακοίνωση νέων ρυθμίσεων προκειμένου να επαναλειτουργήσει η οικονομία μετά το τέλος της καραντίνας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο υπουργός επισήμανε πως το εμπόριο παραμένει ζωντανό εν μέσω καραντίνας, καθώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο υπάρχει εκτόξευση των πωλήσεων και υπογράμμισε ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα έστω και λίγες εισπράξεις να φέρει σε μια επιχείρηση αυτό την βοηθά ουσιαστικά για την επάνοδο μετά τα περιοριστικά μέτρα και πρότεινε να δημιουργήσουν e-shop και όσες επιχειρήσεις δεν έχουν.