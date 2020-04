Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Πως θα κυλήσει η Κυριακή των Βαΐων. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί τους καλλιεργητές

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή των Βαΐων, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή των Βαΐων σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Αχαΐας, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ύπαρξη Καλοκόρης.

Τρέφεται με τα άνθη και προκαλεί κυρίως οφθαλμόπτωση και πτώση ανθέων. Δευτερεύων πολυφάγος εχθρός, Ωστόσο, αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα κατά τόπους και κατά χρόνους με αποτέλεσμα η ζημιά από την πτώση των οφθαλμών και των ανθέων να σημειώνεται ορισμένες φορές είτε σε ευρύτερες περιοχές, είτε σε ορισμένους ελαιώνες, είτε ακόμα σε ορισμένα δένδρα ενός ελαιώνα. Αυτήν την εποχή, πυκνοί πληθυσμοί προνυμφών βρίσκονται σε ποώδη ζιζάνια (πχ. παριετάρια, τσουκνίδα, σινάπι, αγριοσέλινο, γαλατσίδα).

Συστάσεις:

Συνιστάται η εβδομαδιαία παρακολούθηση των πληθυσμών του εντόμου με τινάγματα κλάδων ελιάς σε φύλλα χαρτιού, από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του ανθοφόρου οφθαλμού και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της ταξιανθίας (στάδιο μούρου). Η πληθυσμιακή πυκνότητα κατά την οποία πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης είναι 4-6 άτομα/κλαδίσκο μήκους 60-70εκ.

Αντιμετώπιση

Προτείνεται η διατήρηση των αυτοφυών φυτών (ζιζανίων) μέχρι την έναρξη της άνθησης των ελαιοδένδρων.

Συνιστάται διενέργεια ψεκασμού εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν υψηλοί πληθυσμοί στα ελαιόδεντρα και χαμηλό ποσοστό ανθοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: