Πολιτική

Τουρκική πρόκληση με υπερπτήσεις και το Σάββατο του Λαζάρου

Μαχητικά της Άγκυρας πέταξαν πάνω από νησιά του Αρχιπελάγους.

Προκλήσεων συνέχεια απο την Τουρκία, με υπερπτήσεις για δεύτερη φορά ημέρα Σάββατο, αυτήν την φορά και σε σημαντική θρησκευτική εορτή, καθώς απο το Σάββατο του Λαζάρου, με την ολοκλήρωση της Σαρακοστής, ξεκινά η τελική ευθεία προς το Πάσχα.

Στις 16:28 και αμέσως μετά, στις 16:29, τουρκικά μαχητικά έκαναν υπέρπτηση πάνω απο την Λέσβο.

Τα μαχητικά της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας πέταξαν σε ύψος 22.000 και 24.000 ποδών αντιστοίχως.