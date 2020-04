Τεχνολογία - Επιστήμη

Ψηφιακή θυρίδα στο ΚΕΠ για κάθε πολίτη

Τι σημαίνει και πως θα λειτουργεί. Πως αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες των Κέντρων Τι αλλάζει στην έκδοση και επίδοση των πιστοποιητικών.

Ο κάθε πολίτης μπορεί να έχει και τη δική του ψηφιακή θυρίδα όπου θα καταχωρούνται κατευθείαν ψηφιακά τα πιστοποιητικά και έγγραφα που έχει αιτηθεί από το ΚΕΠ. Στις επόμενες μέρες τα ψηφιακά ΚΕΠ με νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών χωρίς ταλαιπωρία, γρήγορα και χωρίς καν να βγούνε από το σπίτι τους. Ειδικότερα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει σχεδιάσει τη νέα εποχή των ΚΕΠ εμπλουτίζοντάς τα με δυο νέους τρόπους αποστολής των εγγράφων που αιτείται ο πολίτης: Θα γίνεται είτε με mail είτε μέσα από την ψηφιακή θυρίδα του.

Πώς ακριβώς θα γίνεται αυτό και τι βήματα θα πρέπει να ακολουθεί; Μπαίνοντας στο gov.gr, θα υπάρχει επιλογή για σύνδεση ΚΕΠ, όπως υπάρχει τώρα η εξουσιοδότηση, η υπεύθυνη δήλωση και η άυλη συνταγογράφηση. Ο πολίτης θα κάνει την επιλογή και θα ταυτοποιείται με τους κωδικούς taxisnet.

Θα επιλέγει το ΚΕΠ με το οποίο θέλει να συνδεθεί (π.χ. δεν μπορεί από Θεσσαλονίκη να ζητήσει από ΚΕΠ Συντάγματος, θα πρέπει να έχει μια χωρική λογική γιατί θα τον εξυπηρετήσει ίσως το αντίστοιχο courier) και θα ζητάει να κάνει online αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού. Πρόκειται για μια σειρά πιστοποιητικών που δεν είναι ακόμη ώριμη η απευθείας έκδοσή τους από το gov.gr, οπότε για αυτά θα κάνει αίτηση.

Ο υπάλληλος θα παραλαμβάνει την αίτηση και θα κάνει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες διεκπεραίωσης όπως συμβαίνει και τώρα. Πρόκειται για έγγραφα που δεν απαιτούν άλλα δικαιολογητικά ή απαιτούν δικαιολογητικά που θα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ.

Ενδεικτικά, τέτοια πιστοποιητικά που θα μπορεί να γίνει αίτηση ηλεκτρονικά και να αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε με ταχυδρομική υπηρεσία είναι το αντίγραφο ποινικού μητρώου, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Ο υπάλληλος θα το εκδίδει κατόπιν της αίτησης και μετά είτε θα το στέλνει στο mail του πολίτη είτε στην ψηφιακή θυρίδα του. Η ψηφιακή θυρίδα είναι ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται μέσα στο gov.gr τα πιστοποιητικά την έκδοση των οποίων κάνει ο πολίτης μέσω του gov.gr. Δηλαδή, αν ο πολίτης κάνει υπεύθυνη δήλωση στο gov.gr και κάνει και μια εξουσιοδότηση, θα έχει τη δυνατότητα να δει και στη θυρίδα την υπεύθυνη δήλωση που έχει κάνει. Εκεί λοιπόν θα μπορεί να βρίσκει και το πιστοποιητικό που έχει ζητήσει από το ΚΕΠ.

Η λίστα με τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται και θα αποστέλλονται ψηφιακά

Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου

Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών

Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου

Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου

Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ

Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης

Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του

Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα

Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του

Αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας (ΕΥΔΑΠ)

Τα έγγραφα μέχρι σήμερα φτάνουν δωρεάν στους πολίτες είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με courier

Μέχρι σήμερα τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα έγγραφα που αιτείται ο πολίτης κατόπιν ραντεβού είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με courier. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσισε για λόγους δημόσιας υγείας, προκειμένου να μην μετακινούνται οι πολίτες αλλά να συνεχίσουν χωρίς πρόβλημα να εξυπηρετούνται, η διανομή των εγγράφων από τα ΚΕΠ να πραγματοποιείται είτε με απλό ταχυδρομείο είτε με την υπηρεσία "Πόρτα- Πόρτα" των ΕΛΤΑ. Είναι η πρώτη φορά που ο πολίτης μπορεί να έχει μια τέτοια υπηρεσία στην πόρτα του, δωρεάν, με μια απλή αίτηση. Ο πολίτης παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά χωρίς να χρεώνεται ο ίδιος. Στις περιπτώσεις που για την ολοκλήρωση κάποιας αίτησης απαιτούνται δικαιολογητικά, παραλαμβάνονται από το σπίτι του πολίτη με courier επίσης δωρεάν. Ο πολίτης θα χρεώνεται μόνο στις περιπτώσεις, που θέλει να αποστείλει αίτηση από το σπίτι του με τα δικαιολογητικά χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τα ΚΕΠ, επειδή δεν έχει αξιολογηθεί το επείγον της αίτησης.

Με εγκύκλιο που έχει στείλει ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών Γιώργος Γεωργαντάς έχει οριστεί τι θεωρείται επείγον:

Ό,τι προέκυψε μετά τις 11/3/2020

Αιτήματα που αφορούν σε κάλυψη οικογενειακής ή επαγγελματικής ανάγκης, πχ. ποινικό μητρώο για διαγωνισμό και αιτήματα που αφορούν ανελαστικές προθεσμίες.