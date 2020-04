Τεχνολογία - Επιστήμη

Δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα από το Δήμο Αθηναίων σε κάθε Δήμο της χώρας για 10 δημοφιλή πιστοποιητικά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας σε αυτή τη δύσκολη μάχη”, διαμηνύει ο Κώστας Μπακογιάννης

Μια πρωτοβουλία που δίνει την δυνατότητα στους πολίτες όλης της χώρας να εκδίδουν ηλεκτρονικά, απλά και γρήγορα απ΄ όποιο σημείο βρίσκονται, χωρίς να επισκέπτονται τους δήμους τους, τα δέκα πιο δημοφιλή πιστοποιητικά, ανέλαβε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Παράλληλα το ίδιο θα ισχύει για όλους τους επαγγελματίες της χώρας που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση για απαλλαγή τελών καθαριότητας - φωτισμού. Όλα αυτά με την απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων για παραχώρηση δωρεάν της ψηφιακής πλατφόρμας του Δήμου σε κάθε έναν από τους δήμους της χώρας για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση

Οι υπηρεσίες αυτές διατίθενται τους τελευταίους δύο μήνες από τον Δήμο Αθηναίων και έχουν διευκολύνει χιλιάδες πολίτες να πάρουν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και να διεκπεραιώσουν άλλες συναλλαγές αποφεύγοντας την αυτοπρόσωπη παρουσία στις υπηρεσίες σε μια περίοδο μάλιστα που υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στην κυκλοφορία για λόγους δημόσιας υγείας.

Ο Κώστας Μπακογιάννης απέστειλε ήδη επιστολή στους ομολόγους του με την οποία αφού ενημερώνει για τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται ήδη από τον Δήμο Αθηναίων, επισημαίνει: «Ο Δήμος Αθηναίων κατανοώντας την κρισιμότητα των στιγμών που όλοι βιώνουμε, με πίστη και αλληλεγγύη στην τοπική αυτοδιοίκηση, με προσήλωση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του κράτους, και με ισχυρή την πεποίθηση ότι όλοι οι δημότες και οι πολίτες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες απέναντι στο κράτος, προσφέρει δωρεάν σε κάθε έναν Δήμο της χώρας την ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία για την υποβολή αίτησης απαλλαγής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού. Επιπλέον για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση, ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει δωρεάν σε κάθε έναν Δήμο της χώρας την ψηφιακή του πλατφόρμα για την έκδοση των 10 πιο δημοφιλών πιστοποιητικών».

Κάθε Δήμος θα μπορεί πλέον να αποκτήσει δωρεάν για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση μια παραμετροποιημένη έκδοση της ψηφιακής πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων ώστε να εξυπηρετεί ηλεκτρονικά τα αιτήματα των δημοτών του για τα εξής πιστοποιητικά:

· Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

· Πιστοποιητικό Γέννησης

· Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

· Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

· Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

· Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

· Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

· Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

· Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου

· Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

καθώς και την

· Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων απαλλαγής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για τους επαγγελματίες που πλήττονται.

Για την ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας, κάθε Δήμος θα μπορεί να στείλει στην ΔΑΕΜ Α.Ε -την εταιρεία μηχανοργάνωσης και πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Αθηναίων, η οποία ανέπτυξε και υποστηρίζει την ψηφιακή πλατφόρμα- αίτημα ενεργοποίησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση daem@daem.gr ή τηλεφωνικά στο 214 40 62 700.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνει τις δικές της εξετάσεις αυτήν την δύσκολη περίοδο. Αποτελεί το στήριγμα και την ασπίδα όλων των πολιτών και δίνει τη μάχη της ανθρωπιάς και της προστασίας. Οι μέρες αυτής της μάχης, είναι και μία ευκαιρία για να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, να εκσυγχρονίσουμε τις υπηρεσίες μας και να αξιοποιήσουμε τις συνθήκες. Είναι μία ευκαιρία να προετοιμαστούμε για την επόμενη δύσκολη μέρα. Όλοι μαζί, πιο δυνατοί» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων.