Έρευνα για ιερέα που φέρεται να κοινώνησε πιστούς από την πίσω πόρτα του ναού (εικόνες)

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής, μετά απο δημοσιεύματα με φωτογραφίες και όσα υποστηρίζουν περίοικοι.

Έρευνα για τον ιερά που μετέλαβε πιστούς από την πίσω πόρτα του ναού διεξάγει η Αρχιεπισκοπή, μετά τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό καταγράφηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Κουκάκι και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, που δημοσίευσε το zougla.gr, ο ιερέας προσφέρει θεία κοινωνία από την πίσω πόρτα της εκκλησίας, παρά την απόφαση της Εκκλησίας να κρατήσει κλειστές τις εκκλησίες και τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Η αντίδραση της Αρχιεπισκοπής ήταν άμεση:

«Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ερευνά όλο το περιστατικό στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικόλαου στο Κουκάκι και θα προβεί άμεσα στις δέουσες ενέργειες. Υπενθυμίζεται ότι οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου είναι δεσμευτικές για όλους τους κληρικούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και πρέπει να τηρούνται απαρεγκλίτως. Η Ιερά Σύνοδος ακολουθεί πιστά όλες τις οδηγίες και όλες τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών της Πολιτείας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού».