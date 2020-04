Υγεία - Περιβάλλον

Κρούσμα κορονοϊού σε γηροκομείο της Αττικής

'Ελεγχοι στους τρόφιμους και το προσωπικό του γηροκομείου από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ...

Σε συνέχεια της διερεύνησης επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σε οίκο ευγηρίας της Αττικής, κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας μετέβη στο γηροκομείο ώστε να ελέγξει το σύνολο του προσωπικού και των φιλοξενούμενων. Επιπλέον, ελήφθη υλικό για καλλιέργεια από επιφάνειες και κλιματιστικές μονάδες προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν ύπαρξη του ιού σε κοινόχρηστους χώρους.

Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν και τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ημέρας.

Εδόθησαν αναλυτικές οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την ορθή λειτουργία της δομής βάσει του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ. Παράλληλα έγινε διανομή υγειονομικού υλικού στους φιλοξενούμενους του γηροκομείου.

Το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να διερευνά με μεθοδικότητα και με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας όλα τα περιστατικά που αφορούν σε ευάλωτους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες.