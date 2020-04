Οικονομία

Έκτακτη καταβολή αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ

Ποτε και ποιοί παραγωγοί θα δουν το χρωμα του χρήματος. Θα πιστωθούν ποσά κα από προηγούμενες ενισχύσεις.

Σε έκτακτη πληρωμή καταβολής αποζημιώσεων ύψους 19 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει την Μεγάλη Τετάρτη ο ΕΛΓΑ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού, Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, την Μεγάλη Πέμπτη θα καταβληθούν 188.542 ευρώ σε 75 δικαιούχους παραγωγούς των προηγούμενων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

«Σε ώρες δοκιμασίας της κοινωνίας μας λόγω της γνωστής πανδημίας, ο ΕΛΓΑ στηρίζει εμπράκτως την Ελληνίδα και τον Έλληνα αγρότη», ανέφερε σχετικά ο κ. Λυκουρέντζος.