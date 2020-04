Οικονομία

Κορονοϊός: Νέα μέτρα στήριξης για τις ευπαθείς ομάδες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει απόφαση της Δόμνας Μιχαηλίδου, για μέτρα ανακούφισης ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού.

Επιπλέον μέτρα για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων, λόγω της πανδημίας, περιλαμβάνονται στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης, με πρωτοβουλία της υφυπουργού Εργασίας, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προβλέπονται τα εξής:

Παράταση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων έως τις 31 Μαΐου 2020, εφόσον οι υποβληθείσες αιτήσεις παράτασης δεν έχουν εγκριθεί ή εφόσον η ισχύς τους έληξε, μετά την 25η Φεβρουαρίου 2020, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης.

Παράταση καταβολής αναπηρικών παροχών και αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ):

Αναβάλλονται, μέχρι τις 30 Μαΐου 2020, οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης.

Παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών επιδομάτων από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καθώς και όλων των επιδομάτων, που χορηγούνται, λόγω αναπηρίας, εφόσον έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ.

Δικαιούχοι της παράτασης είναι τόσο όσοι έχουν υποβάλει αίτηση παράτασης που έχει προσδιοριστεί να εξεταστεί από υγειονομική επιτροπή, όσο και εκείνοι για τους οποίους δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής για την αίτησή τους. Η παράταση καταβολής ισχύει έως την έκδοση της απόφασης από την υγειονομική επιτροπή και, πάντως, όχι μετά την 30η Ιουνίου. Εάν συνεχιστεί η υγειονομική κρίση, δίνεται η δυνατότητα με υπουργική απόφαση να παραταθεί εκ νέου η αναβολή των συνεδριάσεων των ΚΕΠΑ.

Άδειες ειδικού σκοπού

Με σχετική διάταξη, επεκτείνεται η δυνατότητα χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού και σε γονείς, οι σύζυγοι των οποίων λαμβάνουν είτε αναπηρικό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ είτε σύνταξη αναπηρίας.

Λειτουργία προσωρινών δομών φιλοξενίας και υπνωτηρίων αστέγων

Για την προστασία των αστέγων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού Covid-19, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' βαθμού, καθώς και οι ακόλουθοι φορείς:

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΨΝΑ)

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ)

Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώνστα (ΓΝΙ)

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη» (ΓΝΚ), δύνανται από κοινού να δημιουργούν και να λειτουργούν προσωρινές δομές φιλοξενίας αστέγων, καθώς και υπνωτήρια αστέγων.

Με απόφαση του οικείου δημάρχου, ορίζεται ο επιστημονικός υπεύθυνος και ο συντονιστής της δομής και οι αναπληρωτές τους. Η δυναμικότητα καθορίζεται από το φορέα λειτουργίας. Οι αναφερόμενοι φορείς δύνανται να μετακινούν επικουρικό ή/και μόνιμο προσωπικό εντός της οικείας υγειονομικής περιφέρειας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας τόσο των δομών φιλοξενίας, όσο και των δομών/υπηρεσιών τους και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.

Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης τουριστικών καταλυμάτων, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων έχει κατ' εξαίρεση αποφασιστεί από το υπουργείο Τουρισμού, για την προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Η υπηρεσία ανατίθεται από το αρμόδιο όργανο του οικείου δήμου, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.