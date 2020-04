Οικονομία

“Βούλιαξε” από κόσμο η λαϊκή της Καλλιθέας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνωστισμός και… προβληματισμός από την κοσμοσυρροή στην αγορά, δίχως την τήρηση κανόνων προστασίας.