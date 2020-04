Life

“Special Report”: ο κορονοϊός, οι συγκλονιστικές μαρτυρίες και τα… “Πάθη” online (εικόνες)

Η καθημερινότητα του “φόβου” για τις ευπαθείς ομάδες, οι Μητροπολίτες που μεταδίδουν λειτουργίες στην… Ασία και μια συγκινητική ανταπόκριση από τις ΗΠΑ, την Μ.Τρίτη, στον ΑΝΤ1.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής, αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Την Μεγάλη Τρίτη, 14 Απριλίου, θα δούμε:

«Ευπαθείς»

Τι συμβαίνει, εν μέσω πανδημίας, με τους ανθρώπους που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες;

Η Λίλιαν Τσουρλή καταγράφει την καθημερινότητα εκείνων για τους οποίους η διασπορά του κορονοϊού αποτελεί μία ακόμη μεγαλύτερη απειλή και μιλά μαζί τους για αυτά που όλοι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτήν.

«Στην Εντατική»

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι πλέον η γεωγραφική περιοχή του πλανήτη που θρηνεί τα περισσότερα θύματα εξαιτίας του κορονοϊού, περισσότερα ακόμη και από ολόκληρα κράτη.

Ο Θανάσης Τσίτσας στέλνει στο «Special Report» την ανταπόκρισή του από τη μάχη που δίνουν Ελληνοαμερικανοί γιατροί στα νοσοκομεία της πόλης, αλλά και μία συγκλονιστική μαρτυρία από έναν 48χρονο ομογενή γιατρό που μετά από δώδεκα ημέρες στην εντατική, κατάφερε να «νικήσει» τον ιό.

«”Πάθη” Online»

Ο Αντώνης Φουρλής παρακολουθεί πώς δύο Ελληνορθόδοξοι Μητροπολίτες, από χώρες της Ασίας που χτυπήθηκαν από την πανδημία, παρηγορούν το ποίμνιό τους αυτό το Πάσχα, μεταδίδοντας τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας από τον Πειραιά, μέσω διαδικτύου.

Οι δύο Μητροπολίτες μιλούν, ακόμη, στο «Special Report» για το πώς μπορεί ο καθένας να αντιμετωπίσει μέσα του τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, τις άγιες ημέρες του Πάσχα.

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:45

