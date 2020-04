Κοινωνία

Κλειστά τα κοιμητήρια την Μεγάλη Παρασκευή σε όλη την χώρα

Αλλάζει και το ωράριο λειτουργίας όσων καταστημάτων θα ειναι ανοιχτα. Θα λειτουργήσουν μονο για 6 ώρες εκεινη την ημέρα.

Κλειστά θα ειναι τα κοιμητήρια σε όλη την χώρα την Μεγάλη Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και επισκέψεων απο συγγενείς θανόντων.

Παράλληλα, όπως είπε, αλλάζει το ωράριο που έχει ήδη ανακοινωθεί για όσα καταστήματα θα λειτουργήσουν την Μεγάλη Παρασκευή.

Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν μόνο για έξι ώρες, απο τις 13:00 έως τις 19:00, ώστε και οι εργαζόμενοι να μπορούν να προσευχηθούν, εφόσον θέλουν, απο το σπίτι τους, το πρωί της Μ. Παρασκευής, την ώρα δηλαδή της Αποκαθήλωσης.

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών στην οδό Γ. Θεοτόκη στον Πειραιά, στον Ορχομενό και στην Αλίαρτο, λόγω μη τήρησης των περιοριστικών μέτρων.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι και τα 326 δείγματα που ελήφθησαν στην Ξάνθη βγήκαν αρνητικά, όπως και τα 15 δείγματα του προσωπικού της παιδιατρικής κλινικής του Γ.Ν. Ξάνθης