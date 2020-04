Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης προς Έλληνες ερευνητές: η σκληρή δουλειά είναι ακόμα μπροστά μας

Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με μέλη της ερευνητικής κοινότητας για την στρατηγική αντιμετώπισης του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα.

Στη συστράτευση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της υγειονομικής αλλά και οικονομικής και κοινωνικής κρίσης εστίασαν κατά την τηλεδιάσκεψη που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ομάδα Ελλήνων ερευνητών που καλούνται να μελετήσουν συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους έστω και με αυτόν τον τρόπο. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού. Πήραμε πολύ νωρίς ιδιαίτερα τολμηρά μέτρα τα οποία πιστεύω ότι μέχρι στιγμής έχουν αποδώσει. Έχουμε μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι τα περιστατικά μειώνονται, οι αριθμοί των κρουσμάτων που νοσηλεύονται στις εντατικές μειώνονται. Οι θάνατοι, δυστυχώς, κάθε θάνατος είναι και μια τραγωδία… αλλά σίγουρα τα νούμερα δεν είναι συγκρίσιμα με τα νούμερα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι γι’ αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Η σκληρή δουλειά, βέβαια, ξέρουμε ότι είναι ακόμα μπροστά μας. Αλλά όπως είχαμε συζητήσει και με τον αρμόδιο Υπουργό, με τον αρμόδιο Υφυπουργό αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και το εξαιρετικό ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό το οποίο έχουμε στην διάθεσή μας προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε και μια σημαντική συνεισφορά σε επίπεδο εγχώριας έρευνας στην αντιμετώπιση της μάχης κατά του κορωνοϊού. Χαίρομαι, πράγματι, που έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την εμβληματική δράση ύψους σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ -η οποία έχει ήδη εγκριθεί- με επικεφαλής έρευνας τον κ. Δερμιτζάκη και τον κ. Γοργούλη τους οποίους θέλω και να ευχαριστήσω προσωπικά και πάντα με τη συνεργασία του Σωτήρη Τσιόδρα.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο εμπλέκει και τις δυνάμεις δέκα μεγάλων ιδρυμάτων της χώρας μας, πολλά εκ των οποίων εκπροσωπούνται σήμερα σε αυτή την τηλεδιάσκεψη.

Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω, όλες και όλους, για τις ενδιαφέρουσες και καινοτόμες ιδέες που καταθέσατε στο δημόσιο διάλογο που είχαμε προκειμένου να διαμορφώσουμε αυτήν την πρόταση. Να σας πω, πόσο περιμένουμε όλοι με μεγάλη προσδοκία τα αποτελέσματα της ερευνητικής σας δουλειάς και να σας συγχαρώ και πάλι για ό,τι έχετε κάνει».

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ερευνητικών προσπαθειών, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων προχώρησε, μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ «Εμβληματικής δράσης για Επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης του ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών».

Στην εν λόγω μελέτη συμπράττουν η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ", το Ινστιτούτο Παστέρ και όλα τα Κέντρα Αναφοράς για τον Κωρονοϊό της χώρας. Αντικείμενο της μελέτης COVID-19-GR είναι η διερεύνηση της επιδημίας από τον ιό SARS-CoV-2 στην Ελλάδα με τους εξής βασικούς στόχους:

-Ανάπτυξη «in house» εγχώριων μοριακών και ανοσολογικών μεθόδων ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2

-Προαγωγή της έρευνας με αντικείμενο την λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 και διεθνής προβολή της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας

-Προσδιορισμός γενετικών παραλλαγών οι οποίες διαμορφώνουν την προδιάθεση για εκδήλωση αλλά και τη βαρύτητα της νόσου ως βιοδείκτες για την ταυτοποίηση εκ των προτέρων ατόμων υψηλού κινδύνου που χρειάζονται ιδιαίτερη αντιμετώπιση

-Πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μελέτης στο χώρο της ιατρικής βιοτεχνολογίας, της βιομοριακής διαγνωστικής και της επιστήμης υπολογιστών

Η εκτέλεση ενός τέτοιου προγράμματος φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο μέτωπο των εξελίξεων στη μελέτη του ιού και την παραγωγή γνώσης για την αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης.

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας που έλαβαν μέρος στην τηλεδιάσκεψη ήταν: Μανώλης Δερμιτζάκης, Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Γενεύης και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Βασίλης Γοργούλης, Καθηγητής Ιστολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δημήτρης Θάνος - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Κώστας Σταματόπουλος - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Αντιγόνη Δήμα -Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ", Ιωάννα Τζουλάκη - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παγώνα Λάγιου - Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Αθανάσιος Τσακρής - Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΕΚΠΑ, Σωτήρης Τσιόδρας - Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν», Ανδρέας Μεντής - Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Γιώργος Σουρβίνος - Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βαγγέλης Καρκαλέτσης - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Νεκτάριος Ταβερναράκης - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Άννα Κοτανίδου - Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και την Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας, Αθανάσιος Κυριαζής.