Κόσμος

Κορονοϊός: βρέφος γεννήθηκε μολυσμένα από τον ιό!

Το μωράκι ήρθε στον κόσμο με καισαρική. Τι λένε οι γιατροί.

Βρέφος γεννήθηκε μολυσμένο από τον νέο κορονοϊό χθες Τετάρτη στο Περού, καθώς η μητέρα του είναι φορέας του SARS-CoV-2, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες πρόκειται για τη «δεύτερη περίπτωση» του είδους στον πλανήτη.

«Υποβάλαμε το νεογέννητο σε διαγνωστική εξέταση και το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Η μητέρα είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε καισαρική, προηγουμένως είχε επίσης υποβληθεί σε γρήγορο τεστ και το αποτέλεσμα επέστρεψε θετικό», εξήγησε ο Δρ. Άλβαρο Μπαρδάλες στο περουβιανό τηλεοπτικό δίκτυο Canal N.

«Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση σε εθνικό επίπεδο και τη δεύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο που ένα μωρό γεννιέται με τον κορονοϊό», πρόσθεσε ο γιατρός αυτός, χωρίς να διευκρινίσει πού εντοπίστηκε το πρώτο τέτοιο κρούσμα.

Η μητέρα ήταν φορέας του κορονοϊού αλλά δεν παρουσίαζε συμπτώματα και το παιδί της «μολύνθηκε από τη μητέρα του διαμέσου του πλακούντα», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο περουβιανός οργανισμός κοινωνικών ασφαλίσεων, ο οποίος διαχειρίζεται πάνω από 400 νοσοκομεία και κλινικές στη λατινοαμερικάνικη χώρα.

Το νεογέννητο, που ζύγιζε 3,16 κιλά όταν γεννήθηκε, είδε το φως για πρώτη φορά σε νοσοκομείο στην περιφέρεια Σαν Μαρτίν (κεντρικό Περού), όπου έχει τεθεί σε απομόνωση.

«Η μητέρα, όπως και το μωρό, είναι σε σταθερή κατάσταση», είπε ο Μπαρδάλες στο ραδιοφωνικό δίκτυο RPP.

Αφότου εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της παγκόσμιας πανδημίας στην επικράτεια, την 6η Μαρτίου, στο Περού των 32 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν καταγραφεί σχεδόν 11.500 επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 και πάνω από 250 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην ασθένεια COVID-19, που προκαλεί ο κορονοϊός.