Κοινωνία

Μεταναστευτικό: χιλιάδες ευάλωτα άτομα μεταφέρονται από τα νησιά

Πως έγινε η επιλογή των ατόμων που θα μετακινηθούν. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία και πόσο θα διαρκέσει.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι «αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα θα αρχίσει η σταδιακή μετακίνηση ενός συνολικού πληθυσμού 2.380 ευάλωτων ατόμων αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένων και των μελών των οικογενειών τους, από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου και Λέρου, σε δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Πρόκειται για την οργανωμένη και ενιαία μετακίνηση μεγάλου αριθμού μεταφοράς πληθυσμού μαζί με τις οικογένειες τους, η οποία πραγματοποιείται μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες και τους ασφυκτικούς περιορισμούς που διαμόρφωσε στην χώρα η επιδημία του COVID 19. Αυτό το πρόσθετο μέτρο προστασίας έχει ως στόχο την περαιτέρω μείωση του κινδύνου από την ενδεχόμενη εμφάνιση κρούσματος στα ΚΥΤ».

Όπως επισημαίνεται στη συνέχεια της ανακοίνωσης, «ο χρόνος μεταφοράς των 2.380 αιτούντων άσυλο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο εβδομάδων και είναι σε άμεση συνάρτηση με την εξέλιξη των γενικών μέτρων προστασίας από τον Covid 19 που αφορούν στους γενικούς περιορισμούς μετακίνησης.

Επισημαίνεται ότι στον πληθυσμό των 2.380 ατόμων, συμπεριλαμβάνονται 200 αιτούντες άσυλο ηλικίας άνω των 60 ετών οι οποίοι μαζί με τις οικογένειες του αριθμούν περίπου 650 άτομα. Οι υπόλοιποι 1730 είναι άτομα κάθε ηλικίας τα οποία αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους.

Η επιλογή των ευάλωτων ατόμων που πρόκειται να μετακινηθούν, έγινε μετά από αξιολόγηση του ιατρικού τους ιστορικού, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον ΕΟΔΥ, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Η διαδικασία της μετακίνησης τους στην ενδοχώρα και η εγκατάσταση τους στις δομές φιλοξενίας, θα γίνει σε συνεργασία όλων των ανωτέρω φορέων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

Το σύνολο των 2.380 ατόμων που θα μετακινηθούν, θα φιλοξενηθούν σε δομές φιλοξενίας, σε διαμερίσματα και σε ξενοδοχεία. Οι διαδικασίες της μετακίνησης τους βρίσκονται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας. Το χρονοδιάγραμμα της μετακίνησης θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: Συνεχίζεται η οργανωμένη αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενίας των νησιών μας, με την άμεση μετακίνηση 2.380 ευάλωτων ατόμων, αιτούντων άσυλο, μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους. Στόχος μας η προστασία των διαμενόντων στις δομές, λόγω της κρίσης δημόσιας υγείας. Με σχέδιο αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της πανδημίας, προστατεύοντας και τους διαμένοντες στις δομές και τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών.