Βρούτσης: απονομή συντάξεων μέσα σε δευτερόλεπτα

Ο Υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε «άθλο» την απονομή ψηφιακών συντάξεων μέσα από το πρόγραμμα «Άτλας».

«Άθλο» χαρακτήρισε το σύστημα ΑΤΛΑΣ για την απονομή ψηφιακών συντάξεων ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης τονίζοντας ότι πρόκειται για την «αρχή του τέλους παθογένειας δεκαετιών που βασάνιζε τους πολίτες προκλητικά σχετικά με τις εκκρεμείς συντάξεις. Ήταν τιμωρητικό για έναν πολίτη που τελειώνει τον εργασιακό βίο να περιμένει έως και 3-4 χρόνια για να πάρει τη σύνταξη που δικαιούται».

Όπως εξήγησε μιλώντας στο «Θέμα 104,6», από χθες πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας στο e-efka.gov.gr, «όλες οι αιτήσεις πλέον και οι υποβολές αιτημάτων θα γίνονται ηλεκτρονικά, δεν μπορεί κανείς πλέον να κάνει χειρόγραφα τα αιτήματα».

Στην πλατφόρμα όπως εξήγησε ο υπουργός Εργασίας υπάρχουν δύο δρόμοι:

- ο πρώτος αφορά το 40% των νέων αιτημάτων που αφορούν συντάξεις χηρείας και συντάξεις του ΟΓΑ. Η σύνταξή τους ήδη από χθες βγαίνει σε δευτερόλεπτα. Δεν θα την πάρουν όμως αλλά για δύο μήνες θα ελεγχθούν από μια ειδική ομάδα και στα μέσα Ιουνίου θα πατηθεί το κουμπί και θα δοθούν όλες οι αιτήσεις της περιόδου αυτής και από εκείνη τη στιγμή όλοι οι δικαιούχοι νέων αιτημάτων θα παίρνουν σύνταξη σε λίγα δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση ήδη την Μεγάλη Τετάρτη έγιναν με το νέο σύστημα περισσότερες από 120 απονομές και πλέον όσοι θα παίρνουν έτσι σύνταξη «αυτή θα έχει επάνω το IBAN ώστε ο δικαιούχος να μην χρειάζεται ούτε να πάει στην τράπεζα».

- ο δεύτερος δρόμος θα εξελίσσεται σιγά-σιγά μέχρι το τέλος του 2021 ώστε τότε το 85% των νέων αιτημάτων θα ολοκληρώνεται αυτόματα

Ερωτηθείς για τις εκκρεμείς συντάξεις από αιτία θανάτου και αγροτών ο κ. Βρούτσης είπε ότι «μετά τα εγκαίνια του συστήματος (σ.σ. τον Ιούνιο) θα μπουν αυτοματοποιημένα στο σύστημα και θα βγουν αναδρομικά ώστε να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα».

Εξήγησε, δε, ότι απαραίτητα για την υποβολή αίτησις «είναι μόνο τα ατομικά στοιχεία όπως το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, ο κλειδάριθμος του Taxisnet».

Για τις υπόλοιπες εκκρεμείς συντάξεις ο υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι «με δεδομένο ότι το 40% θα πηγαίνει ψηφιακά το ανθρώπινο δυναμικό θα ασχοληθεί με τις προηγούμενες. Η εκτίμηση είναι ότι στο τέλος του 2021, σίγουρα στα μέσα του 2022 δεν θα υπάρχουν εκκρεμείς συντάξεις».

Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι μετά το Πάσχα θα δημοσιευθεί υπουργική απόφαση για ένα αίτημα ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων που το ζητούν για 10ετιες ώστε η ενημέρωσή τους για ασφαλιστική ενημερότητα θα λαμβάνεται ψηφιακά.

Μιλώντας, τέλος, για την παράταση των μέτρων προστασίας εργαζομένων και επιχειρήσεων λόγω της κρίσης του κορονοϊού ο Γιάννης Βρούτσης είπε ότι «η χρονική περίμετρος θα διευρυνθεί και για τον Μάιο» προσθέτοντας ότι «τα εργασιακά δικαιώματα θα παραμείνουν και θα αποκατασταθούν όσο θα φεύγουν τα αίτια της κρίσης και θα επανέλθουμε σε κανονικότητα με την οποία θα μπει η οικονομία σε κανονική λειτουργία».