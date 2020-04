Κοινωνία

Τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ γέμισαν από… αρνιά και πεσκέσια από το χωριό! (βίντεο)

Είναι άδεια από επιβάτες, αλλά με δέματα ακόμη και στην καμπίνα των επιβατών, λόγω έλλειψης χώρου.