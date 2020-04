Υγεία - Περιβάλλον

Παπαδάκης στον ΑΝΤ1: υπάρχει ετοιμότητα για κρούσμα κορονοϊού σε παιδί με καρκίνο (βίντεο)

Διαβεβαιώσεις ότι αν ο μη γένοιτο υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, θα αντιμετωπιστεί άμεσα κατάλληλα δίνει ο Αιματολόγος – Ογκολόγος του Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία».