Κόσμος

Με κατάνυξη η Ακολουθία των Παθών του Κυρίου στο Φανάρι (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ήταν η πρώτη φορά που η Ακολουθία πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία εκκλησιάσματος, καθώς όλες οι ιερουργίες τελούνται κεκλεισμένων των θυρών...

Το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε στην Ιερά Ακολουθία των Αγίων Παθών του Κυρίου.

Κατά την παράδοση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέγνωσε την πρώτη από τις 12 Ευαγγελικές περικοπές και στη συνέχεια ακολούθησαν ο Μ.Πρωτοσύγκελλος Ανδρέας και κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής.

Ο Πατριαρχικός Ναός και όλο το Πατριαρχείο τυλίχθηκαν στο σκοτάδι κατά την περιφορά του Εσταυρωμένου, με τη συγκίνηση όλων να κορυφώνεται.

Ήταν η πρώτη φορά που η Ακολουθία πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία εκκλησιάσματος, καθώς όλες οι ιερουργίες τελούνται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του κορονοϊού.