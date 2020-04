Κοινωνία

Προχωρούν οι διαδικασίες για το νέο “Δικαστικό και Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών”

Προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου για τη μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στο πρώην στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας στον Ασπρόπυργο.

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου για τη μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στο πρώην στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας στον Ασπρόπυργο, παρά τα προβλήματα πού έχει δημιουργήσει και στη χώρα μας η επιδημία του κορονοϊού.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα ονομάζονται «Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών» (Δ.Σ.Σ.Α.) και μάλιστα έχει ήδη κατασκευαστεί η μακέτα του έργου, που φιλοδοξεί να αλλάξει την όψη της περιοχής και να συμβάλλει καθοριστικά στη διαχείριση των προβλημάτων που αφορούν στο σωφρονιστικό σύστημα.

Τη Μεγάλη Τρίτη, 14-4-2020, κατατέθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και ειδικότερα τη γενική γραμματέα Σοφία Νικολάου, η οποία έχει οριστεί project manager του έργου, ο φάκελος προέγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, για την έγκριση της μελέτης.

Ο φάκελος με την τεχνική έκθεση για τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού, παρελήφθη από τον γενικό γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιο Μπακογιάννη, ο οποίος θα τη μελετήσει, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση για τη συνέχιση των διαδικασιών.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ανατεθεί σε ειδικούς μελετητές να συντάξουν την εισήγηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία μαζί με την πρόταση της γενικής γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, μετά την έγκριση της τεχνικής έκθεσης, θα σταλεί στο Συμβούλιο Επικρατείας για γνωμοδότηση, ώστε να προωθηθεί για την υπογραφή του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, με βάση το οποίο θα ξεκινήσει η κατασκευή. Από τη γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής εκφράζεται η αισιοδοξία ότι οι διαδικασίες είναι πιο μπροστά από τον αρχικό στόχο και ότι πριν από το τέλος του 2020 θα είναι όλα έτοιμα για να αρχίσουν οι εργασίες.

Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι μελέτες και ο σχεδιασμός του νέου σωφρονιστικού καταστήματος βασίζονται σε πρότυπες μελέτες φυλακών και απεικονίζουν μία σύγχρονη δικαστική φυλακή με πλήθος απαραίτητων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, ενώ ακόμη και οι προβλέψεις για τα κελιά εναρμονίζονται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα.

Το «Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών» θα περιλαμβάνει 12 πτέρυγες, συνολικής χωρητικότητας 2.000 ατόμων, πτέρυγα ευάλωτων ομάδων, ημιπτέρυγα ΑμΕΑ, ενισχυμένο νοσοκομείο, ψυχιατρική πτέρυγα, χώρους θεραπευτικών προγραμμάτων, 7 δικαστικές αίθουσες, πτέρυγες σχολικής εκπαίδευσης, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, πειθαρχικά κελιά, αλλά και εργαστήρια. Ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για χώρους λατρείας.

Στο σωφρονιστικό κατάστημα θα εφαρμοστούν μέτρα ασφαλείας βάσει διεθνών προτύπων. Πρόσφατα, έγινε αυτοψία στους χώρους όπου θα μετεγκατασταθεί το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Έγινε πλήρης καταγραφή των χρήσεων γης στις περιοχές που γειτνιάζουν με τον χώρο, όπου θα ανεγερθεί το Δ.Σ.Σ.Α., ενώ έγινε αυτοψία και στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, διαπιστώθηκε ότι οι προϋποθέσεις ασφαλείας πληρούνται στο 100%. Στο πλαίσιο του γενικότερου επαναπροσδιορισμού των μέτρων ασφαλείας στα καταστήματα κράτησης, εξετάζεται -αρχής γενομένης από το συγκεκριμένο- η εφαρμογή μέτρων μη πρόσβασης drones ή ελικοπτέρων. Μελετάται επίσης και η τοποθέτηση μηχανημάτων x -ray, καθώς και συσκευών sniffers και jammers απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Στις συσκέψεις που πραγματοποιούνται στη γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής με όλους τους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων των δήμων της περιοχής, μεγάλη έμφαση δίνεται και στα αναπτυξιακά έργα που σχεδιάζονται στην περιοχή σε σχέση με το κατάστημα κράτησης.

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ανώτατος αξιωματούχος, «το ίδιο το έργο από μόνο του είναι όφελος για την περιοχή που θα αναβαθμιστεί». Προβλέπεται ακόμη και βελτίωση του βοηθητικού οδικού άξονα της περιοχής περιμετρικά του συγκροτήματος, ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενίσχυση της επαγγελματικής δραστηριότητας γύρω από το κατάστημα κράτησης που θα περιλαμβάνει πλέον και δικαστικές αίθουσες, καθώς θα αποτελεί μία φυλακή υποδίκων και όχι καταδίκων και βαρυποινιτών, όπως είχε καταλήξει να είναι ο Κορυδαλλός τα προηγούμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η Διεύθυνση Μεταγωγών της Ελληνικής Αστυνομίας να μεταφερθεί από την Πέτρου Ράλλη και να στεγαστεί στο ίδιο συγκρότημα, ώστε να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες στη μεταγωγή των υποδίκων προς και από τα δικαστήρια.

Σε δήλωση της στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, η γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου σχετικά με το συγκεκριμένο έργο σημείωσε: «Το project "Δικαστικό και Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών'' είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο που αφενός εκτιμάμε ότι θα ενισχύσει και θα αναβαθμίσει την περιοχή, χωρίς να επηρεάζει σε καμία περίπτωση την κατοικημένη έκταση και τις δραστηριότητες των κατοίκων. Αφετέρου θα πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα εναρμονίζεται πλήρως με τις επιταγές της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ - σε συνδυασμό και με κάποιες άλλες ενέργειές μας- θα αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικότητα το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των κρατουμένων».