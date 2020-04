Κόσμος

Κορονοϊός: αύξηση ρεκόρ σε νέα κρούσματα στη Ρωσία

Ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης από την COVID-19 στη Ρωσία άρχισε να αυξάνεται δραστικά μέσα στον Απρίλιο...

Η Ρωσία ανέφερε σήμερα μία αύξηση ρεκόρ 4.069 νέων περιστατικών μόλυνσης από το νέο κορονοϊό, κατά το τελευταίο 24ωρο, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα αυξήθηκε σε 32.007, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης από την COVID-19 στη Ρωσία άρχισε να αυξάνεται δραστικά μέσα στον Απρίλιο, παρά το γεγονός ότι είχε αναφέρει αισθητά μικρότερο αριθμό κρουσμάτων, σε σύγκριση με τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, κατά τα πρώτα στάδια ξεσπάσματος της πανδημίας.

Άλλοι 14 ασθενείς υπέκυψαν στην ασθένεια στη Μόσχα τις προηγούμενες 24 ώρες, ανακοίνωσε το κέντρο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού στη Ρωσία.

«Δεκατέσσερις ασθενείς (...) πέθαναν στη Μόσχα», ανέφερε το κέντρο, διευκρινίζοντας ότι ήταν ηλικίας «μεταξύ 29 και 88 ετών» και ότι «οι περισσότεροι» εξ αυτών είχαν «υποκείμενες παθήσεις», όπως «υπέρταση» και, «καρδιοσκλήρωση», ενώ πέντε ήταν «διαβητικοί».

Οι ασθενείς που υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19, που προκαλεί ο κορονοϊός, έχουν φθάσει τους 232, με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις. Στον αντίποδα, 2.304 ασθενείς ανέρρωσαν.