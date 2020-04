Κοινωνία

Το Άγιο Φως δεν θα διανεμηθεί σε ναούς και πιστούς

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα έδωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών.

Το Άγιο Φως δεν θα μεταφερθεί στις ενορίες, ούτε θα διανεμηθεί στους πιστούς, αλλά θα φυλαχθεί στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου, ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Βλάσης.