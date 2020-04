Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: 17 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα

Η εξέλιξη της επιδημίας στην Ελλάδα, το τελευταιο 24ώρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Με γραπτή ανακοινωση, που υπογράφει ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό, ανακοινώνονται "17 νέα κρούσματα του κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2224, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες.



Από αυτά, 568 (25.5%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 927 (41.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.



71 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 14 (19.7%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 83.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω..



35 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.



Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 108 θανάτους συνολικά στη χώρα. 29 ήταν γυναίκες (26.5%) και οι υπόλοιποι άνδρες.



Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 89.8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω".