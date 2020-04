Ο καιρός για τους αγρότες

Καιρός

Ποιες συνθήκες θα επικρατήσουν το Μεγάλο Σάββατο. Οδηγίες από γεωπόνους για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο και μόνο στα βόρεια ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Τοπικά περιορισμένη αναμένεται να είναι η ορατότητα, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανόν να εμφανιστούν τοπικές ομίχλες, στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το κυκλοκόνιο στην Ελιά:

Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια. Τα κηλιδωμένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν πρόωρα. Σε σοβαρές προσβολές προκαλείται φυλλόπτωση και καρπόπτωση και τα δένδρα οδηγούνται σε καχεξία.

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, βοήθησαν την βλάστηση των κονιδίων του μύκητα. Σε δειγματοληψίες φύλλων που πραγματοποιήθηκαν σε αψέκαστους ελαιώνες της περιοχής μας, διαπιστώθηκαν ενεργά κονίδια σε μικρό ποσοστό.

Ο μύκητας μολύνει με τα κονίδια τα οποία μεταφέρονται με το νερό της βροχής. Η μόλυνση γίνεται απαραίτητα με σταγόνα νερού σε θερμοκρασία 7-25 C με άριστη τους 12-15 C.

Σε ελαιώνες που υπάρχουν φθινοπωρινές προσβολές (χαρακτηριστικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια) συνιστάται επέμβαση όταν το μήκος της νέας βλάστησης θα είναι 2 - 5 εκατοστά.

Η βλάστηση των κονιδίων είναι μεγαλύτερη στα νεαρά φύλλα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.