Πάσχα στον Έβρο θα κάνουν Μητσοτάκης και Σακελλαροπούλου

Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής, της πιο βαριάς ημέρας για την Χριστιανοσύνη, οι Τούρκοι έδειξαν ότι “κουρελιάζουν” κάθε έννοια από τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που επικαλούνται, πραγματοποιώντας υπερπτήση – πρόκληση πάνω από την περιοχή Αρχάγγελος, στη Ρόδο, στις 4 το απόγευμα.

Τα τουρκικά F-16 αναχαιτίστηκαν από ελληνικά οπλισμένα μαχητικά που απογειώθηκαν από το Καστέλι της Κρήτης. Συνολικά 23 υπερπτήσεις έχουν καταγράψει από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι σήμερα τα τουρκικά μαχητικά.

Στον απόηχο και αυτών των εξελίξεων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στο φυλάκιο των Καστανιών, την Κυριακή του Πάσχα. Οι πληροφορίες λένε ότι την επίσκεψη θα κάνει από κοινού με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα τους συνοδεύουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος. Από εκεί αναμένεται να εκπέμψουν μήνυμα εθνικής ενότητας αλλά και μεγάλης αποτρεπτικής ισχύος απέναντι σε κάθε πρόκληση από την Τουρκία.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εκφράσει την επιθυμία της να βρεθεί στις Καστανιές, δίπλα στα στελέχη του Στρατού και της Αστυνομίας, που είναι στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στις 17 Μαρτίου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Δεν θα περιμένουμε τελετές υποδοχής και αγήματα, αφού προέχει η τήρηση των κανόνων λόγω κορονοϊού.