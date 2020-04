Υγεία - Περιβάλλον

Ο ασυμπτωματικός ασθενής που βγαίνει θετικός στον κορονοϊό (βίντεο)

Πέντε τεστ έχει κάνει ο άνδρας που βγαίνει συνέχεια θετικός στον κορονοϊό, χωρίς να έχει συμπτώματα. Βγήκαν νικητές από το κώμα στην Πτολεμαΐδα.