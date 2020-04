Κοινωνία

Προσαγωγή ιερέα που άνοιξε την εκκλησία για τους πιστούς

Οδηγήθηκε με περιπολικό στο Αστυνομικό Τμήμα. Λίγοι ήταν οι πιστοί που προσκύνησαν τον Επιτάφιο.

Περιπολικό της Αστυνομίας μετέβη το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου, στο Πικέρμι, και προσήγαγε τον ιερέα που άνοιξε την εκκλησία για να προσκυνήσουν ορισμένοι πιστοί τον Επιτάφιο.

Όπως μεταδίδει το rpn.gr, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, λίγοι ήταν οι πιστοί που μπήκαν στην εκκλησία ένας-ένας, χωρίς να δημιουργηθεί συνωστισμός.

Δεν ήταν ο μοναδικός Ιερός Ναός ο οποίος άνοιξε για τους πιστούς. Ανάλογες αναφορές υπήρξαν από διάφορες περιοχές της χώρας. Ένας από αυτούς ήταν του Αγίου Θωμά στους Αμπελοκήπους Αττικής. Προκυνητές σχημάτισαν μικρές ουρές στον προαύλιο χώρο του ναού, περιμένοντας τη σειρά τους, προκειμένου να εισέλθουν στο εσωτερικό της εκκλησίας, όπως φαίνεται και στις εικόνες που μετέδωσε το sputniknews.gr