Κοινωνία

Επίθεση με μολότοφ στον ΣΚΑΙ

Καταδρομική «επιχείρηση» τα ξημερώματα στο κτήριο του σταθμού.

Επίθεση με μολότοφ από αγνώστους στον ΣΚΑΪ. Η επίθεση έγινε στις 3 τα ξημερώματα από 4 κουκουλοφόρους, που έριξαν 3 μολότοφ στο κτήριο του ομίλου, στο Φάληρο, και εξαφανίστηκαν.

Οι κουκουλοφόροι κινήθηκαν περιμετρικά του τείχους στο δυτικό τμήμα και πέταξαν τρεις μολότοφ που δεν προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές και εξαφανίστηκαν. Οι δύο έπεσαν σε ένα μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και η τρίτη στο έδαφος.

φύλακας ειδοποίησε την αστυνομία και άμεσα έφθασαν στο σημείο τρια περιπολικά και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ και η κινητοποίηση των ανδρών της ασφάλειας του σταθμού, ήταν έγκαιρη που κινήθηκαν προς το σημείο της επίθεσης προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση και να σβήσουν την φωτιά.

Οι αστυνομικοί αμέσως ξεκίνησαν έρευνα προς πάσα κατεύθυνση για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.