Νεκρός σε τροχαίο νεαρός μοτοσικλετιστής

Δεν τα κατάφερε ο νεαρός που χτύπησε σε βράχια, μετά από εκτροπή της μηχανής του.

Στο πένθος βυθίστηκε η Φθιώτιδα από το χαμό νεαρού οδηγού μοτοσικλέτας το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Ο 19χρονος κινείτο στον παραλιακό δρόμο από την Αρκίτσα για τις Λιβανάτες, όταν στις 11:15 και κάτω από άγνωστες αιτίες, η μηχανή του εξετράπη και προσέκρουσε με δύναμη πάνω σε βράχια.

Από την πρόσκρουση ο νεαρός χτύπησε σοβαρά το κεφάλι του, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν φορούσε κράνος.

Διερχόμενος από το σημείο οδηγός ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Όταν το παιδί παρελήφθη από το ασθενοφόρο είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης. Λόγω της κατάστασής του όμως, το ασθενοφόρο ξεκίνησε για το Νοσοκομείο Λαμίας και ο 19χρονος κατέληξε καθοδόν.

Ο χαμός του βύθισε το πένθος τη Λοκρίδα, αφού ήταν γνωστό παιδί πολύτεκνης οικογένειας.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών.