Κόσμος

Ελπιδοφόρος: Μετάδοση του Αναστάσιμου Φωτός από καρδιά σε καρδιά

Το αναστάσιμο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής με την ελπίδα για καλύτερες μέρες.

«Όπως οι Μυροφόρες εκείνη τη σκοτεινή ημέρα του Σαββάτου ξεκίνησαν για τον τάφο του Κυρίου, λίαν πρωί, όρθρου βαθέως, έτσι και εμείς βρισκόμαστε στο βαθύ σκοτάδι, από το οποίο προσευχόμαστε να λυτρωθούμε. Μην ξεχνάμε όμως την υπόσχεση εκείνης της νύχτας. Την υπόσχεση ότι: το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν», τονίζει, μεταξύ άλλων, στο πασχάλιο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Και προσθέτει: «Και αν αυτή τη χρονιά δεν μπορούμε να μεταδώσουμε αυτό το αναστάσιμο φως από λαμπάδα σε λαμπάδα, μπορούμε όμως να το μεταδώσουμε από καρδιά σε καρδιά. Γιατί τώρα πλέον ο Χριστός ανέστη εκ των νεκρών!».

Αναλυτικά το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής:

Αγαπητοί μου Χριστιανοί,

Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός!

Αν και βρισκόμαστε εν τω μέσω της νυκτός, μέσα στο σκοτάδι της δυσκολότερης Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην ιστορία, φθάσαμε ήδη επιτέλους στην αυγή.

Όπως οι Μυροφόρες εκείνη τη σκοτεινή ημέρα του Σαββάτου ξεκίνησαν για τον τάφο του Κυρίου, λίαν πρωί, όρθρου βαθέως, έτσι και εμείς βρισκόμαστε στο βαθύ σκοτάδι, από το οποίο προσευχόμαστε να λυτρωθούμε. Μην ξεχνάμε όμως την υπόσχεση εκείνης της νύχτας. Την υπόσχεση ότι: το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν.

Και αν αυτή τη χρονιά δεν μπορούμε να μεταδώσουμε αυτό το αναστάσιμο φως από λαμπάδα σε λαμπάδα, μπορούμε όμως να το μεταδώσουμε από καρδιά σε καρδιά.

Γιατί τώρα πλέον ο Χριστός ανέστη εκ των νεκρών!

Έτσι αγαπητοί μου, ας χαρούμε σήμερα αυτό το υπέρλαμπρο φως της Αναστάσεως, το οποίο ακτινοβολεί από τους ουρανούς σε όλο τον κόσμο και φωτίζει τις καρδιές μας.

Δεχθείτε αυτό το φως με όλη τη δύναμη της ψυχής σας, αφήστε το να φωτίσει την καρδιά σας, το μυαλό σας, όλο σας το είναι. Διαδώστε το σε όλους με ευγνωμοσύνη και ευγένεια. Δεχθείτε τη δύναμη που έχει να αλλάξει εσάς και ολόκληρο τον κόσμο. Και να είμαστε βέβαιοι ότι τα σκοτάδια που ζούμε σήμερα είναι προσωρινά. Ο Χριστός είναι το φως μας, αυτός που διαλύει κάθε ίχνος σκότους και μας ανασταίνει μαζί του στο ανέσπερο φως και στην αιώνια ζωή.

Χριστός Ανέστη! Αληθώς ανέστη!