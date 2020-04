Αθλητικά

Οι ευχές των Μπακς για το Πάσχα στα ελληνικά (εικόνες)

Νέα ανάρτηση στα ελληνικά από την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με αφορμή το Πάσχα.

Οι δεσμοί αγάπης των Μιλγουόκι Μπακς με την Ελλάδα είναι δεδομένη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο συνδετικός κρίκος. Τα «ελάφια» πολλές φορές κατά το παρελθόν έχουν ευχηθεί στους Έλληνες και το ίδιο έπραξαν ακόμα μια φορά.

Με ανάρτησή τους στα Social Media ευχήθηκαν καλό Πάσχα στα... ελληνικά και ζήτησαν να υποστηρίζουν τους Μπακς!

«Χριστός Ανέστη, καλό Πάσχα στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά και να υποστηρίζετε τους Μιλγουόκι Μπακς», ανέφεραν χαρακτηριστικά.