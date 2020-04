Ζώδια

Τα ζώδια και το Πάσχα - Η συμπεριφορά τους στο γιορτινό τραπέζι

Ανήκεις κι εσύ σε αυτούς που προ κορονοϊού είχες προγραμματίσει μίνι διακοπές για τις ημέρες του Πάσχα ή ήσουν καλεσμένος σε σπίτι φίλων, ή ήθελες να γευτείς τον οβελία μαζί με την μεγάλη οικογένεια σου, φίλους, κουμπάρους και είχες μια μικρή αναστάτωση και ένα ερωτηματικό για το πώς θα τα περνούσατε;

Όπως και να είναι, βρισκόμαστε πλέον κάτω από τους αυστηρούς περιορισμούς που αναγκάζουν όλους μας να γιορτάσουμε την Ανάσταση σε στενό-πολύ στενό κύκλο αγαπημένων ανθρώπων αλλά και πάλι το ζώδιο του καθενός έχει να μας πει πολλά για την συμπεριφορά του και τις επιθυμίες του στο γιορτινό τραπέζι! Με χιουμοριστική διάθεση λοιπόν η Αστρολογία σου δίνει τις λεπτομέρειες για όλα τα καυτά στιγμιότυπα που θα ζήσεις (ή θα ζούσες σε άλλες συνθήκες) με τους αγαπημένους σου αυτό το ιδιαίτερο Πάσχα!

ΚΡΙΟΣ

Αν περιμένεις ότι το Πάσχα που θα περάσεις με έναν Κριό, θα είναι ήρεμο και χαλαρό, τότε σίγουρα τα σχέδια που κάνεις θα πέσουν έξω! Το βράδυ της Ανάστασης θα γκρινιάξει πάρα πολύ που δεν θα μπορεί να ρίξει τα βαρελότα για να σε τρομάξει και να γελάει. Βέβαια δεν εϊναι σίγουρο πως δεν θα προσπαθήσει....Ανήμερα του Πάσχα, γεμάτος δράση, ένταση, ενεργητικότητα, θα ήθελε να επιδείξει τις ικανότητές του στο σούβλισμα του αρνιού αλλά θα το παλέψει και με τον φούρνο (προσοχή όμως γιατί μπορεί να κάψει το αρνί). Θα θέλει πρώτος να τσιμπήσει από όλα τα εδέσματα και όταν κάτσετε στο πασχαλινό τραπέζι, τότε θα ξεκινήσει τον ανταγωνισμό στο τσούγκρισμα των αβγών… Μην παραξενευτείς αν σου φέρει και κανένα αβγό στο κεφάλι από τα νεύρα που μπορεί να έχει, αν δεν κερδίζει!

ΤΑΥΡΟΣ

Ο “πασάς” του ζωδιακού, θα τα θέλει όλα έτοιμα και στο χέρι για το Πάσχα…Το βράδυ της Ανάστασης θα ήθελε να ντυθεί στην πένα, προκειμένου να πάει στην εκκλησία αλλά και πάλι μπορεί να το κάνει έστω και μένοντας σπίτι! Αναμένοντας στο μπαλκόνι να ακούσει τις καμπάνες και το «Χριστός Ανέστη», το μυαλό του θα είναι κολλημένο στην μαγειρίτσα που εννοείται πως πρέπει να υπάρχει στο τραπέζι...Την Κυριακή του Πάσχα, μην τον περιμένεις να ξυπνήσει νωρίς για να βοηθήσει στο μαγείρεμα του αρνιού… Λίγο πριν φτάσει η ώρα για να κάτσετε στο τραπέζι, εκείνη την ώρα θα σηκωθεί από το κρεβάτι του… και μην φανταστείς ότι στη συνέχεια θα τον ακούς να μιλά ή να γελά, αφού θα αφοσιωθεί στο αγαπημένο του φαγητό!

ΔΙΔΥΜΟΙ

Αναγκαστικά ο Δίδυμος σου θα περάσει "κεκλεισμένων των θυρών" αυτό το Πάσχα αλλά να ξέρεις ότι θα υποστείς την γκρίνια του, που δεν μπορέσατε να κάνετε κάποιο ταξιδάκι στο εξωτερικό. Δεν είναι των τύπων και το δείχνει κάθε στιγμή… Η πολυλογία του, για μία ακόμα φορά θα σε κουράσει, ενώ το βράδυ της Ανάστασης, θα είναι με το κινητό στο χέρι, βάζοντας αναρτήσεις στο Facebook και ενημερώνοντας με χιούμορ για το πως τα περνάτε… Στη συνέχεια, μην περιμένεις να ανταλλάξεις μαζί του το φιλί της αγάπης, γιατί θα έχει άλλες ασχολίες… θα αρχίσουν να χτυπούν τα τηλέφωνα από τα κολλητάρια του για ευχές… Όσο για την Κυριακή του Πάσχα, θα προσπαθεί να σε κάνει να γελάσεις λέγοντας σου όλα τα ανέκδοτα που έχει ακούσει τα τελευταία χρόνια και βγάζοντας φωτογραφίες, κρατώντας στιγμιότυπα από τις πιο αστείες στιγμές… για τις οποίες θα ενημερώσει στη συνέχεια τους φίλους του στο Facebook.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές του έτους για έναν Καρκίνο είναι και το Πάσχα, που θα έχει γύρω του όλους όσους αγαπάει τηρώντας όλα τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις και έτσι θα κάνει και φέτος έστω και αν είστε σε πολύ πιο στενό κύκλο. Μέχρι να πάει 12 ακριβώς και να δείτε από την τηλεόραση την Ανάσταση, θα σας παραφυλάει για να μην τσιμπήσετε από την μαγειρίτσα ή τα εδέσματα που έφτιαξε… Χτυπώντας οι καμπάνες της Ανάστασης, θα συγκινηθεί και θα αρχίσει τα φιλιά και τις αγκαλιές, στη συνέχεια θα σε κάνει το βράδυ να είσαι με σόδες, από το πολύ φαγητό που θα σου έχει επιβάλει να φας. Όσο για την Κυριακή του Πάσχα, ο Καρκίνος πρόκειται να είναι στα μέσα και στα έξω στην κουζίνα και όταν με το καλό κάτσετε στο τραπέζι, θα αρχίσει να εξιστορεί στιγμές του παρελθόντος…

ΛΕΩΝ

Ετοιμάζεσαι να περάσεις το Πάσχα με έναν Λέοντα; Υπό άλλες συνθήκες όλοι θα σε μακάριζαν για την τύχη σου που θα είχες στο πλάι σου ένα σούπερ μοντελάκι, ντυμένο με την τελευταία λέξη της μόδας σαν να ήταν φιγουρίνι, με μαλλί κομμωτηρίου, χαμόγελο 100 καρδιναλίων και λαμπάδα υπερπαραγωγή! Φέτος όμως θα πρέπει να αρκεστεί στον δικό σου, απεριόριστο θαυμασμό τον οποίο θα πρέπει να εκφράζεις απεριόρι δείξεις… Την Κυριακή του Πάσχα, θα είναι μέσα σε όλα, ντυμένος στην πένα έστω και αν δεν τον δει κανείς άλλος και εννοείται δεν επιτρέπεται να ζητήσεις την βοήθεια του στην ετοιμασία του φαγητού αφού θα σου αρνηθεί από φόβο μην λαδώσει τα ρουχαλάκια του, ενώ αν του πεις να στρώσει το τραπέζι, θα φοβηθεί μην σπάσει κάνα νύχι… Αλλά για να μην τον αδικώ κιόλας, θα σε κάνει να γελάσεις, θα έχει προνοήσει και θα έχει αγοράσει ηλεκτρονικά το δώρο σου ενώ θα νοιάζεται να γεμίσει το πιάτο σου, πριν καλά-καλά αδειάσει…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

«Σόδες πήραμε; Θα σε παρακαλούσα πολύ, αν με δεις να παρεκτρέπομαι με το φαγητό ή με το ποτό να με σταματήσεις… δεν είμαστε για τέτοιες κραιπάλες»! Αυτά είναι τα λόγια του Παρθένου, πριν ξεκινήσεις να περάσεις το Πάσχα μαζί του… Στην Ανάσταση, ο Παρθένος θα απαιτεί να κάνετε ησυχία, μέχρι να αρχίσουν να ακούσει από την τηλεόραση το Χριστός Ανέστη και μερικές στιγμές μπορεί να σε εκνευρίσει και με την γκρίνια του, αλλά και με αυτή την σοβαρότητα που καταντάει ώρες-ώρες κουραστική. Την Κυριακή του Πάσχα, θα είναι ξύπνιο το Παρθενάκι από τις 6 το πρωί, προκειμένου να συντονίσει όλες τις δουλειές που πρέπει να γίνουν για να ετοιμαστεί το τραπέζι. Η αλήθεια είναι ότι Πασχαλινό τραπέζι δίχως Παρθένο, είναι δύσκολο να γίνει! Χάρη σε αυτόν, το αρνί θα είναι άψογο και όλα τα εδέσματα καλοψημένα!

ΖΥΓΟΣ

Ο αγκαλίτσας, ο χαδιάρης, ο αγαπησιάρης αλλά και κεφάτος Ζυγός, σίγουρα θα σε κάνει να περάσεις ένα ζεστό, τρυφερό Πάσχα, γεμάτο γέλιο. Οι δε περιορισμοί που βιώνουμε μπορεί να σου βγουν και σε καλό αφού υπό άλλες συνθήκες έναν εκνευρισμό θα τον είχες αφού μπορεί, το βράδυ της Ανάστασης, να ήταν μέχρι τις 12 παρά στο μπάνιο, κάνοντας τα αφρόλουτρά σου και εσύ να φώναζες απ’ έξω, ότι δεν θα προλάβετε να πάτε στην Ανάσταση. Μέχρι να ντυθεί, να στολιστεί και να το πάρει απόφαση, θα είχε πάει δώδεκα παρά ένα λεπτό όταν θα φτάνατε στη εκκλησία.Τουλάχιστον αυτό το γλύτωσες... Την Κυριακή του Πάσχα θα φροντίσει να φτιάξει μια όμορφη ατμόσφαιρα, θα κάνει ότι μπορεί για να διασκεδάσετε ενώ δεν αποκλείεται να μερακλώσει και να σύρει το χορό…Ο χορός επιτρέπεται έτσι;

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Νηστεία και προσευχή ο φίλος μας ο Σκορπιός θα κάνει κανονικά μέχρι και το βράδυ της Ανάστασης, άσε που δεν θα έχει και πολύ όρεξη για κουβεντούλες και σαχλαμαρίσματα… Αν σου τα έχει και… μαζεμένα, μπορεί να σου πετάει και τίποτα σπόντες «Πες μου τώρα τις αμαρτίες σου, πότε μου είπες ψέματα, θα σε συγχωρήσω αν μου ομολογήσεις»…Την Κυριακή του Πάσχα, ο Σκορπιός θα απολαύσει τις οικογενειακές στιγμές, περιμένοντας όμως πώς και πώς την ώρα που θα μείνει μόνος του…αφού μεταξύ μας, τον κουράζουν ιδιαίτερα οι γιορτές και τα πανηγύρια…

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ετοιμάζεσαι να περάσεις το Πάσχα σου με έναν Τοξότη; Τότε σίγουρα έχεις να περάσεις απίστευτες στιγμές, που θα έχουν δράση, περιπέτεια αλλά και εναλλαγές. Ο Τοξότης θα τηρήσει την νηστεία μέχρι την ώρα της Ανάστασης και για λόγους δίαιτας, αλλά και επειδή είναι κατά βάθος ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο, έστω και αν δεν του φαίνεται. Έτσι λοιπόν, ετοιμάσου για πολλά πειράγματα από την πλευρά του, αν θελήσεις να τσιμπήσεις λίγο από το τσουρέκι ή την μαγειρίτσα…Το καλό για τον Τοξότη σε αυτό το περίεργο Πάσχα είναι ότι δεν χάσει χρόνο στα πήγαινε έλα στην εκκλησία.. Θα ρίξει τα δυναμιτάκια του από το μπαλκόνι, θα σου δώσει όσο μπορεί περισσότερα φιλιά και μετά θα απολαύσει τις… μάσες του! Την Κυριακή του Πάσχα πρόκειται να είναι η καλύτερη παρέα αφού με το χιούμορ και την ενέργεια του μετράει για δέκα!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αν προετοιμάζεσαι να περάσεις το Πάσχα σου με έναν Αιγόκερω, τότε να είσαι σε ετοιμότητα για κουβέντες που θα έχουν σχέση με business, οικονομικά, πολιτική και φυσικά διεξοδική ανάλυση τόσο για τον κορωναιό όσο και για την κρίση που μάλλον θα επακολουθήσει… Φυσικά, όλα αυτά θα συμβαίνουν, ενώ παράλληλα κοιτάζει και το κινητό του, να δει αν έχει έρθει κάποιο μήνυμα από τη δουλειά, ή μιλώντας παράλληλα και με τους συνεργάτες του. Αλλά για να μην τα παραλέμε κιόλας, ο Αιγόκερως το Πάσχα, θέλει να περάσει παραδοσιακά και γίνεται πραγματικά η κολώνα της οικογένειας, φροντίζοντας όλα να είναι προγραμματισμένα, ενώ παράλληλα είναι διαρκώς στο πλάι των ανθρώπων που αγαπά. Έχοντας λοιπόν στο πλευρό σου τον Αιγόκερω, μπορεί να μην ξελιγωθείς στα γέλια, αλλά τουλάχιστον, θα ζήσεις ένα Πάσχα στο οποίο θα τηρηθούν όλα τα έθιμα και οι παραδόσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ένα Πάσχα γεμάτο γέλιο, πρόκειται να ζήσεις στο πλάι του Υδροχόου, ο οποίος έχει φυσικά τις δικές του θεωρίες για τα πάντα (ακόμα και για τις ημέρες της γιορτής) και δεν τον νοιάζει και πολύ να τηρήσει κατά γράμμα τη νηστεία, την προσευχή, το σούβλισμα και το τσούγκρισμα των αυγών! Ο ίδιος θα ήθελε να σε παρασύρει να φύγετε κάπου μακριά ή ακόμα και να κάνετε κάποιο ταξιδάκι εκτός Ελλάδος, αλλά όλα αυτά βέβαια προ κορωναιού.. Τώρα θα συμβιβαστεί με την κατάσταση κια θα φροντίσει να περάσετε ένα Πάσχα που θα έχει γέλιο, καβγά, χιούμορ, επικοινωνία…Και υπερβολή στο φαγητό!

ΙΧΘΥΕΣ

Αν ετοιμάζεις να περάσεις το Πάσχα με έναν Ιχθύ, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ζήσεις τις πιο ζεστές, τρυφερές και αγαπημένες στιγμές του έτους! Ο καλός σου ο Ιχθύς, θα είναι συνέχεια με νηστεία και προσευχή μέχρι την ώρα της Ανάστασης, θα θυμηθεί να σου ζητήσει συγνώμη για όποια στιγμή σε αδίκησε και θα σου ζητήσει άφεση αμαρτιών! Όσο για την Κυριακή του Πάσχα, προσπάθησε να του περιορίσεις τις κραιπάλες και μην τον παρεξηγήσεις αν πιεί και κανένα ποτηράκι παραπάνω… συνηθίζει να παρασύρεται τις ημέρες των γιορτών!