Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλη την διάρκεια της πτήσης;

Τι ζητούν αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια στην Γερμανία για την επανάληψη όλων των δρομολογίων.

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας κατά την διάρκεια της επιβίβασης, της πτήσης και της αποβίβασης ζητούν μεταξύ άλλων οι αεροπορικές εταιρίες και τα αεροδρόμια της Γερμανίας για την επανεκκίνηση των αεροπορικών μεταφορών, απορρίπτουν ωστόσο τις εισηγήσεις να μένει κενό το μεσαίο κάθισμα μεταξύ των επιβατών.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που αποκαλύπτει η Frankfurter Allgemeine Zeitung, οι ηγεσίες των γερμανικών αεροπορικών εταιριών και αεροδρομίων συμφωνούν να επιβληθεί, «τουλάχιστον για έξι εβδομάδες», η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους επιβάτες, κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση και καθ' όλη την διάρκεια της πτήσης. Την μάσκα θα πρέπει να έχει φροντίσει να προμηθευτεί ο ίδιος ο επιβάτης, ενώ κατά το ηλεκτρονικό Check-in θα υποχρεούται να δηλώνει ότι είναι υγιής και ότι δεν έχει προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Κατά το ίδιο έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και με τις άλλες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εταιρίες και τα αεροδρόμια θα πρέπει να φροντίσουν για περισσότερα γκισέ, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής, να τοποθετήσουν ειδική σήμανση για την ενδεδειγμένη απόσταση και, «όπου είναι εφικτό», να γίνεται θερμομέτρηση των επιβατών πριν από την επιβίβαση.

Όπως αναφέρει πάντως η FAZ, η εισήγηση που είχε συζητηθεί, να παραμένει ελεύθερο το μεσαίο κάθισμα στα αεροσκάφη με τρία καθίσματα ανά σειρά, δεν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο έγγραφο, υπάρχει ωστόσο πρόνοια ακόμη και για το είδος του γεύματος που θα προσφέρεται κατά την διάρκεια της πτήσης. Αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να απαιτείται η αφαίρεση της μάσκας μόνο για το μικρότερο δυνατό διάστημα. Μακαρόνια δεν θα επιτρέπεται πλέον να προσφέρονται σε πτήσεις, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της Easyjet, Γιόχαν Λούντγκρεν, είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ότι «το πιθανότερο είναι στην αρχή να μένει ελεύθερο το μεσαίο κάθισμα», ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη περιλαμβανόταν στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Lufthansa. Η μείωση των θέσεων κατά το ένα τρίτο θα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες εσόδων στις αεροπορικές εταιρίες, ενώ θα επιβάρυνε περαιτέρω τις γερμανικές εταιρίες στον διεθνή ανταγωνισμό. Είναι ενδεικτικό ότι η ηγεσία της Ryanair έχει ήδη ανακοινώσει ότι κατά την περίοδο προσαρμογής, θα προσφέρει εισιτήρια φθηνότερα ακόμη και από τα 10 ευρώ.

Το πότε θα ξεκινήσει η νέα περίοδος για τις αεροπορικές εταιρίες παραμένει προς το παρόν ανοιχτό. Ενδεχομένως, εκτιμά η εφημερίδα, να συνδεθεί με την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών που έχει ανακοινώσει το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίες θα επανεκτιμηθούν στο τέλος του μήνα.

Στο έγγραφο δεν γίνεται εξάλλου λόγος για τα «γρήγορα τεστ» κορονοϊού, τα οποία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι δοκιμάζει η εταιρία Emirates. Σύμφωνα με κύκλους του κλάδου στην Γερμανία, επισημαίνει η εφημερίδα, υπάρχουν ακόμη σοβαρές επιφυλάξεις για την αξιοπιστία τους.