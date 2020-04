Κόσμος

Κορονοϊός: χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σταδιακά οι χώρες προχωρούν σε άρση των περιορισμών στην αγορά, με στόχο την βαθμιαία επαναφορά στην κανονικότητα,

Πολλές χώρες, όπου η καραντίνα φαίνεται να έχει αρχίσει να αποδίδει και να παρατηρείται περιορισμός της εξάπλωσης της επιδημίας του κορονοϊού, προχωρούν σταδιακά προς τη χαλάρωση των περιορισμών, αν και ο απολογισμός της covid-19 εξακολουθεί να είναι βαρύς, με το όριο των 40.000 να έχει ξεπεραστεί στις ΗΠΑ.

Πρεμιέρα στην Ευρώπη, την ήπειρο που μετρά σχεδόν τα δύο τρίτα των 164.000 νεκρών παγκοσμίως από την επιδημία. Η Γερμανία θα επιτρέψει σήμερα να ανοίξουν και πάλι τα περισσότερα καταστήματα επιφάνειας μικρότερης των 800 τετραγωνικών μέτρων.

Με περισσότερα από 135.000 κρούσματα και περίπου 4.000 θανάτους η επιδημία στη Γερμανία “είναι υπό έλεγχο και διαχειρίσιμη”, εκτίμησε ο Γερμανός υπουργός Υγείας Γενς Σπαν.

“Η επιτυχία αυτού του σταδίου” ωστόσο είναι “εύθραυστη”, προειδοποίησε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. “Δεν θα μπορούμε να ζήσουμε την παλιά μας ζωή για πολύ καιρό ακόμη”, πρόσθεσε ο Άρμιν Λάσετ πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας, ενός από τα γερμανικά κρατίδια που επλήγησαν περισσότερο από την covid-19.

Πολλές χώρες στην Ευρώπη – ανάμεσά τους η Γαλλία (με σχεδόν 20.000 νεκρούς), η Ισπανία (σχεδόν 20.500) και η Ιταλία (περισσότεροι από 23.600 νεκροί)-- καταγράφουν μειωμένο αριθμό νέων κρουσμάτων και θανάτων, έπειτα από εβδομάδες που σημείωναν άνοδο, κάτι που επιτρέπει στις κυβερνήσεις τους να εξετάζουν να προχωρήσουν προς τη σταδιακή άρση των περιορισμών μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

“Να μάθουμε να ζούμε με τον ιό”

“Δεν έχουμε εξέλθει από την υγειονομική κρίση”, όμως “η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά, αργά αλλά σίγουρα”, δήλωσε χθες Κυριακή ο Γάλλος πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ.

Η Γαλλία, η τέταρτη πλέον πληγείσα χώρα παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νεκρών μετά τις ΗΠΑ, την Ιταλία και την Ισπανία, θα εξετάσει τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων από τις 11 Μαΐου και μετά.

“Η ζωή μας μετά την 11η Μαΐου δεν θα είναι ακριβώς ίδια με αυτή πριν την καραντίνα. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό”, προειδοποίησε ο Φιλίπ.

Στην Ιταλία τα πρώτα μέτρα χαλάρωσης θα ληφθούν μετά τις 3 Μαΐου, επεσήμαναν οι αρχές. Όμως σιγά σιγά οι επιχειρήσεις μπορούν να ανοίξουν, αν και όχι με όλο το εργατικό τους δυναμικό και λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα πρόληψης.

Στην Ισπανία ο επικεφαλής του κέντρου υγειονομικών έκτακτων καταστάσεων Φερνάντο Σιμόν ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά μετά τις 22 Μαρτίου ο ημερήσιος αριθμός των νεκρών έπεσε κάτω από το όριο των 500, στους 410 θανάτους.

Το αυτοσχέδιο νεκροτομείο που είχε στηθεί σε παγοδρόμιο της Μαδρίτη, σύμβολο της εκατόμβης νεκρών λόγω της covid-19, θα κλείσει την Τετάρτη και από τις 27 Απριλίου και μετά τα παιδιά θα μπορούν να βγουν από το σπίτι τους, για πρώτη φορά μετά τις 14 Μαρτίου.

Στη Νορβηγία, όπου οι αρχές εκτιμούν ότι “έχουν θέσει τον ιό υπό έλεγχο”, οι παιδικοί σταθμοί θα ανοίξουν σήμερα και θα αρθεί η απαγόρευση διαμονής σε δευτερεύουσα κατοικία. Μετά τις 27 Απριλίου θα ακολουθήσει δεύτερο στάδιο, με σταδιακό άνοιγμα των κολεγίων, των λυκείων και των πανεπιστημίων.

Αντίθετα στη Βρετανία η καραντίνα που τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου παρατάθηκε για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες την Πέμπτη, με την κυβέρνηση να μην είναι ακόμη έτοιμη να άρει τα περιοριστικά μέτρα. Στη Βρετανία έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 16.000 θάνατοι στα νοσοκομεία εξαιτίας του κορονοϊού, ένας απολογισμός που δεν περιλαμβάνει τους νεκρούς σε οίκους ευγηρίας ή στα σπίτια.

Για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η πανδημία δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο σε παγκόσμιο επίπεδο, με “αριθμούς σταθερούς ή αυξανόμενους” στη Βρετανία και την ανατολική Ευρώπη.

ΗΠΑ και υπόλοιπος κόσμος

Αν και στην πολιτεία της Νέας Υόρκης παρατηρούνται σημάδια βελτίωσης, ο γενικός απολογισμός στις ΗΠΑ εξακολουθεί να επιδεινώνεται γρήγορα. Την Κυριακή ξεπεράστηκε το όριο των 40.000 νεκρών, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Το όριο των 30.000 νεκρών είχε ξεπεραστεί μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα, την Πέμπτη.

Στο Ισραήλ η κυβέρνηση ενέκρινε τη χαλάρωση κάποιων περιορισμών από χθες στο πλαίσιο ενός “υπεύθυνου και σταδιακού” πλαισίου.

Από την εμφάνισή του στα τέλη Δεκεμβρίου σε αγορά της Ουχάν στην κεντρική Κίνα η πανδημία του κορονοϊού έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 164.000 ανθρώπων παγκοσμίως, από τους οποίους σχεδόν τα δύο τρίτα στην Ευρώπη, σύμφωνα με απολογισμό του AFP.

Αλλού στον κόσμο, το όριο των 2.000 νεκρών ξεπεράστηκε στην Τουρκία και αυτό των 1.000 στην Αφρική, με τα τρία τέταρτα των θανάτων να καταγράφονται στην Αλγερία, την Αίγυπτο, το Μαρόκο και τη Νότια Αφρική.

Η Λατινική Αμερική ξεπέρασε τα 100.000 κρούσματα και μετρά 5.000 θανάτους.

Στη Βραζιλία, όπου έχουν καταγραφεί περισσότερα από 38.000 κρούσματα του κορονοϊού και περισσότεροι από 2.400 νεκροί ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου πήγε χθες να στηρίξει διαδηλωτές οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το γενικό επιτελείο του στρατού στη Μπραζίλια και ζητούσαν την παρέμβαση των ενόπλων δυνάμεων και το κλείσιμο του Κογκρέσου.