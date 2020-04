Κόσμος

Κορονοϊός: αστυνομικοί έβγαλαν όπλο σε νεαρό που “έσπασε” την καραντίνα (βίντεο)

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν οι δυο αστυνομικοί. Το χρονικό της υπόθεσης και όσα υποστηρίζει η οικογένεια του νεαρού.

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ισπανία ένα βίντεο, στο οποίο απαθανατίζονται δύο αστυνομικοί της Τοπικής Αστυνομίας να βγάζουν όπλο για να πειθαρχήσουν ένα νεαρό που επιχείρησε να σπάσει την καραντίνα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην πόλη La Bisbal της Καταλονίας ενώ ο νεαρός άνδρας βρισκόταν έξω από το σπίτι του μαζί με τη μητέρα του και την μικρότερη αδελφή του. Σύμφωνα με την οικογένεια που εμφανίζεται στο βίντεο, η ένταση ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί "επιτέθηκαν" σε ένα από τα παιδιά "χωρίς λόγο" ζητώντας τον λόγο της εξόδου τους. Πηγές κοντά στην υπόθεση, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι αστυνομικοί είδαν τον νεαρό άνδρα να συνοδεύεται από κάποιον που σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστεία. Οι δύο νεαροί άνδρες αντιστάθηκαν στην αναγνώριση και τη σύλληψη, με τη βοήθεια μέλους της οικογένειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ανακοίνωσε στα κοινωνικά δίκτυα ότι «είναι ενήμερο για τα γεγονότα που συνέβησαν» και ότι υπήρξαν συναντήσεις με τους υπευθύνους της Τοπικής Αστυνομίας για να διαλευκανθεί η υπόθεση «και να παρθούν μέτρα». Εξήγησε δε ότι το όπλο του αστυνομικού δεν ήταν πυροβόλο όπλο, αλλά «σπρέι πιπεριού».

Λίγο αργότερα, εξεδόθη δήλωση με την οποία ανακοινώθηκε ότι οι δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Υπήρξαν ωστόσο αρκετοί που υποστήριξαν ότι είναι «ιστορικό λάθος η παύση των δύο αστυνομικών» καθώς δεν πρέπει να εμποδίζεται το έργο τους.

