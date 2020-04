Life

Σίλια Κριθαριώτη για κορονοϊό: φοβήθηκα πολύ όταν αρρώστησα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας σε μια εξομολόγηση καρδιάς για την περιπέτειά της με τον κορονοϊό!

Την περιπέτειά της με τον κορονοϊό αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Σίλια Κριθαριώτη.

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας νόσησε από τον Covid-19 μετά από ένα ταξίδι της στο Λονδίνο, όπως αποκάλυψε η ίδια.

«Φοβήθηκα πολύ, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα» είπε η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια, ευχαριστώντας τη γιατρό της Αναστασία Κοτανίδου, αλλά και τον Βαγγέλη Μαρινάκη που επίσης νόσησε από κορονοϊό.

Δείτε την εξομολόγησή της: