Ρομποτικό σούβλισμα αρνιού από το ΑΠΘ (βίντεο)

Η ομάδα της Ακαδημίας Ρομποτικής FutureLab by ACTA του ΑΠΘ εύχεται Χρόνια Πολλά και Χριστός Ανέστη με έναν πρωτότυπο τρόπο!

Με έναν πρωτότυπο τρόπο αποφάσισε η ομάδα της Ακαδημίας Ρομποτικής FutureLab by ACTA του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να ευχηθεί στον κόσμο για το Πάσχα.

Δημιούργησε μια... διαφορετική ρομποτική κατασκευή για το σούβλισμα του αρνιού και την παρουσιάζει σε ένα βίντεο, υπό τους ήχους του τραγουδιού του Τάκη Καρνάβα "Έκανα Πάσχα μόνος μου".

Στο μήνυμά τους αναφέρουν: "Ευχόμαστε σύντομα να τελειώσει όλη αυτή η "περίεργη" κατάσταση που ζούμε και να επανέλθουμε στα δια ζώσης μαθήματα για πολλές πολλές ρομποτικές κατασκευές, προγραμματισμό, διαγωνισμούς κι άλλα πολλά!"

Πηγή: thestival.gr