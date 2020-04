Κοινωνία

Τι υποστηρίζει ο άνδρας που έκαψε ζωντανό τον πατέρα του

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε ο 45χρονος άντρας, που συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του. Τι είπε στην απολογία του.

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 45χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 85χρονου πατέρα του, κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη.

O 45χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και εμπρησμό σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Απολογούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε συχνούς καβγάδες με τον πατέρα του.

Η 86χρονη μητέρα του και ο 46χρονος αδελφός του υπέστησαν εγκαύματα και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης.