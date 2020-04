Κόσμος

Μετά τον κορονοϊό και φονικές πλημμύρες στην Κένυα (εικόνες)

Νεκροί, αγνοούμενοι και μεγάλα προβλήματα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την αφρικανική χώρα.

Δεν αντιμετωπίζει μόνο την πανδημία, αλλά και εκατομμύρια σμήνη ακρίδων η Κένυα, όπου σημειώθηκαν σφοδρές βροχοπτώσεις, που άφησαν εκατομμύρια εκτοπισμένους, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.

Επιπλέον, αγνοούνται 23 άνθρωποι μετά από υπερχείλιση ποταμού, που παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του.

Ντόπιοι εθελοντές και διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για τους νεκρούς, όσο και για τους αγνοούμενους των τελευταίων δύο ημερών. Παράλληλα, απεγκλωβίζουν ζώα που έχουν θαφτεί κάτω από τη λάσπη.

Μόνο σε μία πόλη, την Τσεσογκόν (Chesogon), που έχει καλυφθεί από νερά υπάρχουν 400 άστεγες οικογένειες.

Εκεί καταστράφηκε επίσης και ένα σχολικό συγκρότημα, μεταξύ των κτηρίων που έπαθαν ζημιές, κάποια από αυτά ολοκληρωτικές.

Τουλάχιστον στο σχολείο, όπου επίσης στεγάζονται τα παιδιά, ήταν άδειο, αφού είχε κλείσει λόγω του κορονοϊού.